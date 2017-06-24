Депутаты «НАШЕГО КРАЯ» в Репкинской райсовете выступили против продажи земли
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Депутаты от «НАШЕГО КРАЯ» в Репкинской районной раде выступили против продажи земли сельскохозяйственного назначения.
Как сообщил руководитель фракции «НАШ КРАЙ» в Репкинской районной рады Петр Головач, вместе с коллегами из других фракций «нашокраївці» поддержали обращение руководства государства – Президента Украины Петра Порошенко, главы правительства Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия – по недопущению продажи соль хозяйственной земли.
«Мы живем в сельскохозяйственном регионе, и как никто другой понимаем проблемы и опасения украинских крестьян. При открытии рынка земли существуют высокие риски, что лучшую землю скупят иностранцы и олигархи, которые обладают достаточным финансовым ресурсом, а крестьяне могут попасть в «рабство», — пояснил Петр Головач.
Он также подчеркнул, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения и дискуссии, изучение опыта наших соседей. «К продаже земли следует подойти очень взвешенно, потому что это наше основное богатство. Уместно ввести переходный период, как это предлагает партия «НАШ КРАЙ», — отметил руководитель фракции «НАШ КРАЙ» в Репкинской райсовете.
Во время заседания очередной сессии Репкинского районного совета депутаты рассмотрели ряд рабочих вопросов, утвердили отчет председателя районного совета.
Пресс-служба областной организации ПП «НАШ КРАЙ»
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