Депутат Черниговского горсовета организовала общественную приемную на свежем воздухе
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Депутат Черниговского городского совета от партии «Наш край» Наталья Хольченкова организовала традиционную встречу с жителями микрорайона в формате общественной приемной. Общение с жителями в микрорайоне Савчука – Красного моста она приурочила ко Дню города.
По словам Натальи Хольченкової, людей в ее микрорайоне сейчас больше всего волнует вопрос качества дорог, необходимости проведения ремонтов внутридворовых проездов. «Также ко мне поступило несколько обращений по безопасности движения вблизи школы искусств, что расположена по улице Савчука. Там нет соответствующих знаков, которые предупреждали бы, что на дороге – дети, средств принудительного ограничения скорости», – отметила депутат от «Нашего края». Все проблемные вопросы она пообещала оформить как депутатские запросы и направить в соответствующие службы.
Завершилась встреча развлекательной программой для детей с участием аниматоров.
«Обсуждение важных вопросов развития и благоустройства района и города совместили с душевным общением, особый заряд эмоций от детской энергии! Всегда удивляюсь, как быстро они растут и всегда радуюсь их успехам!», – поделилась Наталья Хольченкова впечатлениями в сети Facebook.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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