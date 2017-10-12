Депозитные ставки продолжат снижаться
2017-10-12 11:10
Депозитные ставки продолжат снижаться
В третьем квартале процентные ставки упали для гривневых и валютных депозитов
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По итогам третьего квартала процентные ставки по банковским депозитам снизились. Гривневые вклады упали в цене на 0,43-1,01 п. п., их доходность составляет 7,75-12,40 % годовых (см. Таблицу 1). Долларовые сбережения подешевели на 0,07-0,60 п. п., их средняя стоимость – 1,06-3,34 % годовых. Средние ставки по депозитам в евро снизились на 0,11-0,53 п. п. до 0,75-2,44 % годовых, передает Rus.Media.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 2.10.17
Валюта
бессрочный
до месяца
от 1 до 3
месяцев
от 3 до 6
месяцев
от 6 до 12
месяцев
от 12 месяцев
UAH
7,75%
8,27%
9,65%
11,77%
12,27%
12,40%
USD
1,06%
1,21%
1,51%
2,34%
3,01%
3,34%
EUR
0,75%
0,95%
0,99%
1,50%
2,08%
2,44%
“Один из основных факторов снижения ставок по депозитам физических лиц – наличие у банков избыточной ликвидности – говорит председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. – С одной стороны, это связано с приростом пассивов, с другой – вызвано небольшими темпами кредитования”.
Банки снижают депозитные ставки, несмотря на отток депозитов из банковской системы, который был отмечен по итогам июля и августа и для гривневых и валютных сбережений. За июль депозитный портфель в гривне сократился на 0,94% до 214,615 млрд. грн. А за август – на 0,27% до 214,021 млрд. грн. Валютных депозитов в июле стало меньше на 0,62% (до 217,133 млрд. грн. в гривневом эквиваленте), а в августе на 0,74% (до 215,521 млрд. грн. в гривневом эквиваленте).
“С квартал это период летних отпусков. Люди тратят деньги на отдых, оплату обучения детей в конце августа – начале сентября. Именно поэтому активность вкладчиков по размещению денежных средств в банки снижается”, – объясняет заместитель председателя правления Мегабанка, Андрей Онопко.
“Что касается валютных вкладов, низкие процентные ставки заставляют искать вкладчиков другие альтернативы вложения своих средств”, – отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Тем не менее банки продолжают снижать ставки для валютных депозитов. Основной фактор – это отсутствие кредитования в иностранной валюте.
Средняя процентная ставка в гривне по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев упала на 1,01 п. п. до 12,27%. Синхронно опустилась доходность депозитов на срок до 1 месяца и 3 – 6 месяцев (на 0,97 п. п. до 8,27% и 11,77% годовых соответственно). Вклады сроком более года подешевели на 0,91 п. п. до 12,40% годовых. Сбережения на 1-3 месяца упали в цене на 0,43 п. п. до 9,65% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,22 у. п. до 7,75% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком от 6 до 12 месяцев упала на 0,6 в. п. до 3,01% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,53 п. п. до 3,34% годовых. Вклады на срок 3-6 месяцев упали в цене на 0,47 п. п. до 2,34% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,22 у. п. и составляет 1,51% годовых. Вклады на период до 1 месяца подешевели на 0,20 п. п. до 1,21% годовых. Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,07 в. п. до 1,06% годовых.
Лидерами падения ставок для евро стали депозиты сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,53 п. п. до 2,08% годовых). Стоимость депозитов на срок свыше года опустилась на 0,52 п. п. до 2,44% годовых. Сбережения период от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,36 п. п. до 1,50% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,35 п. п. до 0,99% годовых. Средняя процентная ставка для депозитов сроком до 1 месяца упала на 0,13 в. п. и составляет 0,95% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,11 у. п. до 0,75% годовых.
Банкиры не ожидают значительного прироста депозитов. Подорожание коммунальных услуг и продовольственных товаров заставляет население больше средств оставлять на повседневные расходы, чем откладывать сбережения.
“Что касается валютных вкладов, тенденция привлечения и ставками останется неизменной. Банки не будут активны”, – прогнозирует Власенко.
Доходность валютных вкладов продолжит снижаться из-за значительного запаса ликвидности в валюте в банковской системе, считает Таран.
“При условии стабильности курса валюты и отсутствии ограничений на снятие валютных средств со счетов, размещение валютных вкладов будет преобладать над гривневыми. Население старается не только сохранить и накопить свои денежные средства, но и защитить их от инфляционных рисков”, – уверен Андрей Онопко.