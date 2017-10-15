Дени Вильнев. Фильмы режиссера Бегущий по лезвию (видео)
2017-10-14 21:59
Дени Вильнев. Фильмы режиссера Бегущий по лезвию (видео)
Все фильмы самого многообещающего режиссера современности.
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Фильм канадского режиссера Дени Вильнева Бегущий по лезвию 2049 в первую неделю стал лидером проката, передает Rus.Media.
Продолжение культовой антиутопии Ридли Скотта в целом получило положительные отзывы критиков и одобрение поклонников шедевра 1982 года.
И Вильнев только утвердился в звании самого многообещающего режиссера современности.
Все фильмы Дени Вильнева от лучшего к худшему.
Бегущий по лезвию 2049
Научная фантастика, киберпанк, 2017 год
Как рассказал сам режиссер в одном из интервью, мир в фильме создавался, отталкиваясь от первой части, Бегущий по лезвию, а не от современности.
“В том фильме (1982 года) не было ни Стива Джобса, ни Селин Дион, а Советский Союз все еще существовал. Так что нашей задачей было создать альтернативное будущее. Эта задача была не сложной – сделать так, чтобы наш 2049 год отвечал 2019 с фильма, который стал абсолютной классикой фантастического кино”, – рассказал Вильнев.
В сиквеле режиссеру удалось создать мрачный Лос-Анджелес будущего, покинутый Лас-Вегас, в котором следы радиации исказили все цвета.
Как и в фильме Ридли Скотта, в новом много литературных и других культурных отсылок, преимущественно постмодернистских. Уже в самом начале фильма герои цитируют роман Владимира Набокова Бледный огонь.
Музыка создавалась композиторами Бенджамином Уоллфришем и Хансом Циммером, которым удалось напомнить композицию Вангелиса из первой части.
Чтобы не пожалеть о просмотре фильма, необходимо посмотреть Бегущего по лезвию Ридли Скотта, который, кстати считается лучшим фильмом жанра, иначе есть риск его не понять и не оценить. Подробно о нем и других шедеврах научной фантастики.
Убийца
Криминальный триллер, 2015 год
Фильм рассказывает о войне американского правительства с наркомафией на границе с Мексикой. Вильнев затрагивает тему беззакония в странах третьего мира.
Убийца попал в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2015 года. Был высоко оценен мировой кинопрессой, вошел в подавляющее большинство списков лучших фильмов года. Трижды номинирован на “Оскар” и BAFTA.
Прибытие
Научная фантастика, 2016 год
Фильм стал настоящим прорывом для Вильнева в плане кассовых сборов и наград. Восемь номинаций на Оскар и более чем 200 миллионов долларов сборов по всему миру.
Прибытие базируется на рассказе Теда Чана ” История твоей жизни. По сюжету, по всей Земле появляется 12 объектов внеземного происхождения, названные ракушками.
Чтобы выяснить причины и цели их появления, спецслужбы США связываются со специалистами, в том числе лингвиста и астрофизика.
Пленницы
Детективный триллер, 2013 год
Мрачный фильм рассказывает о похищении двух девочек в маленьков городке. Одному из родителей кажется, что расследование затягивается, потому он сам похищает одного из главных подозреваемых, чтобы с помощью пыток надеется узнать правду.
Другая сюжетная линия – официальное расследование дела убежденным детективом. Проверяя дома подозреваемых, он находит разложившийся труп неизвестного в подвале священника. В другой подрзреваемого в комнате оказались контейнеры со змеями и окровавленной детской одеждой.
Пожара
Военная драма, 2010
Фильм основан на одноименной пьесе Важди Муавада, а также частично на биографии Сухи Бечари – ливанской активистки.
Пожара рассказывают о детях беженки Нарван, которые получают после ее смерти два письма с призывом отыскать отца и брата, о которых они не подозревали.
Дочь Жанна отправляется на Ближний Восток, чтобы узнать жестокую правду о своей матери.
Водоворот
Драма, 2000 год
Молодая дизайнер одежды Бибиан Шампань делает аборт, после чего впадает в депрессию, от которой спасается с помощью алкоголя и ночных клубов.
Через несколько дней она насмерть сбивает человека и скрывается с места происшествия. Повествование ведется от лице рыбы.
Как отметил критик Дени Сеген, Пр – мастерское исследование современной морали. В фильме об испорченной девушке соблюдается баланс между тьмой и светом.
Политех
Псевдодокументальный, 2009 год
После Водоворота (второго фильма) Вильнев сделал перерыв на целых девять лет, чтобы вернуться с псевдодокументальной картиной о стрельбы, открытой одним из студентов в Политехническом институте Монреаля в 1989-м.
Убийца взялся за ружье из ненависти именно к феминисткам. Фильм заканчивается репликой беременной героини: “Если у меня будет мальчик, я его научу любить. Если будет девочка – расскажу, что мир принадлежит ей”.
Враг
Психологический детектив, 2013 год
Фильм является экранизацией романа Жозе Сарамаго Двойник. История рассказывает о преподавателе истории, который в одном из эпизодов фильма замечает актера, который выглядит в точности так, как он сам.
Потрясенный увиденным, он решает во что бы то не стало найти своего двойника. Поиски оборачиваются настоящим наваждением, путешествием в самое сердце метафизической тьмы, которая переворачивает его представления о жизни с ног на голову.
32 августа на Земле
Драма, 1998 год
Был показан на Каннском кинофестивале в программе Особый взгляд. Фильма рассказывает о модели Симоне, которая чудом остается жива после автокатастрофы и решает изменить жизнь – уговаривает захваченного ею приятеля Филлипа сделать ей ребенка, для чего увозит его из шумного Города в пустыню в Юте.