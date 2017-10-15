День защитника Украины: как изменилась наша армия за три года
2017-10-14 22:19
День защитника Украины: как изменилась наша армия за три года
ВСУ одели в новую форму, стали лучше кормить и больше платить.
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Сегодня, 14 октября, отмечается День защитника Украины, передает Rus.Media. Этот праздник был введен президентом Петром Порошенко три года назад, вместо 23 февраля. За эти три года Вооруженные силы Украины потерпели множество изменений.
Зима близко
За последние три года в Вооруженных силах произошла самая настоящая “революция одежды”. Ее идеологами стали представители так называемого волонтерского десанта, что поступили на “службу” в Минобороны в ноябре 2014 года. О том, что изменилось с того времени, часто рассказывает помощник министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков, также вошел в состав “волонтерского десанта”.
Зиму 2014-2015 года (а нынешняя зима снова близко) Юрий Бирюков вспоминает с ужасом, отмечая, что зимнюю форму для бойцов ВСУ закупить было невозможно из-за специфики госзакупок, которая существовала на тот момент в Минобороны.
“Навсегда запомнится, что Канада фактически спасла 4 и 5 волны мобилизации, выделив запас зимних вещей”, – вспоминает Юрий Бирюков. Не намного лучше, по словам волонтера, ситуация была и в 2015-2016 годах, когда закупки формы уже начали проводиться, но все шло на обеспечение волн мобилизации: “відшивалося и выдавалось “с колес”, все не хватало истерически”.
И, наконец, в декабре 2016 года, после утверждения новых технических условий и новых материалов, после “преодоления саботажа” в различных департаментах МО, новая форма, по словам Бирюкова, уже начала поступать на передовую в АТО. “И, наконец, начало осени 2017 года. Форма закуплена, поставляется на склады обеспечение и отгружается в бригады”, – подытожил помощник министра.
Довоенный вариант зимней формы состоял из подстежки, куртки-парки, а также утепленных брюк. Кроме того, бойцам выдавали зимние шапки-фески и флисовые перчатки. Улучшенная зимняя форма для украинских военных состоит из четырех слоев, использование которых должно варьироваться в зависимости от температуры воздуха. Для сильных морозов куртка-парка имеет еще и специальную утепленную подкладку.
“Сейчас мы закупаем зимние берцы с мембраной Gore-Tex и зимним утеплителем, треккинговые зимние носки, флисовые перчатки с замшевыми вставками. Трикотажные шапки с флисовой подкладкой. Термобелье. Флисовые шарф-трубы. Флисовые куртки-утеплители. И двухслойные зимние брюки и куртки на синтетическом утеплителе”, – уточнил Юрий Бирюков.
Военные продолжают совершенствовать свой “гардероб”. В начале сентября 2017 года начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, подполковник Василий Саковець, представил новые образцы зимней формы. Зимняя куртка, например, в ней будет утеплена еще лучше, бойцы получат новые флисовые варежки и термобелье.
“Революция питания”
Многое изменилось в системе питания военнослужащих. Осенью 2015 года в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове и на Западной военно-морской базе в Одессе начался эксперимент – военнослужащих кормили по принципу шведского стола. То есть во время завтрака, обеда и ужина солдат мог выбирать сразу из нескольких блюд и напитков, а не получал какие-то предварительные настройки. Именно по такому принципу поставлена система питания в миротворческих контингентах и в армиях стран-членов НАТО. В рамках эксперимента солдаты могли выбирать из нескольких вариантов салатов, а также первых и вторых блюд из мяса, рыбы и птицы.
Один из идеологов “революции питания” в Минобороны, участник “волонтерского десанта” Диана Петреня, объяснила, что до начала эксперимента военнослужащих кормили согласно Постановлению Кабмина №426″О нормах питания военнослужащих”). Документ содержал в себе достаточно жесткий перечень с 70-90 наименований еды, хотя в реальности использовалась от силы половина из них. Однако в этот перечень не входили множество продуктов, которые человек привык употреблять в пищу каждый день, например, кофе или йогурты.
В ходе эксперимента было произведено расширенный перечень из 348 наименований продуктов. 19 января 2017 года министр обороны Степан Полторак подписал концепцию и план реформирования системы питания в войсках до 2020 года. Питание по принципу шведского стола с большим выбором различных блюд уже вводится в войсках. А в конце 2019 года на эту систему должны перейти все военные части.
Вносится разнообразие и в полевой рацион украинских бойцов. Как пояснил Юрий Бирюков, до наших дней дожил армейский “сухпай”, который был утвержден еще в 1974 году. Он состоял из единственного рациона. В частности, на завтрак предназначалась банка тушенки. На обед – банка печеночного паштета и банка рисовой, гречневой или перловой каши с мясом. На ужин – опять же банка каши. В старый армейский сухпай входили влажные и сухие салфетки, три ложки для завтрака, обеда и ужина, 90 грамм сахара, два пакетика чая, один стикер кофе и один стикер меда.
Однако, с 27 июля 2017 года военные части начал поступать новый сухой паек для солдат, сформированный по стандартам НАТО. Он включает в себя уже 7 рационов на каждый день недели. Например, рацион вторника состоит из гречневой каши с говядиной (на завтрак). На обед предлагается гороховый суп на свином бульоне и фасоль с овощами и курицей в качестве “второго”. На ужин – каша перловая со свининой и свиная тушенка.
Новый комплект также дополнен джемом, шоколадом, солью и перцем для приправы, двумя таблетками жевательной резинки и подогревателем пищи – незаменимой вещью в полевых условиях.
Еда. Для бойцов ввели питание по системе “шведский стол” и ввели новые сухпайки
Финансирование
После начала российского вторжения и боевых действий на Донбассе расходы на содержание армии постоянно росли. Увеличивалось и денежное содержание военнослужащих. Так, в начале 2014 года минимальное денежное содержание рядового в мирных условиях составило от 2,3 тыс. грн.
Жалованье лейтенанта, командира взвода вне зоны АТО в 2014 году начиналось от 3,8 тыс. грн, капитана-командира роты – от 5 тысяч, подполковника-комбата – от 5,6 тыс., полковника, командира бригады – от 6,5 тыс.
В этом отношении украинские военнослужащие сильно уступали своему основному противнику. Так, по состоянию на 2014 год русский полковник, в пересчете с рублей на гривны, мог получать до 35 тыс. грн, подполковник – от 32 тысяч, капитан – от 23,4 тысячи и лейтенант – от 17,7 тыс. грн.
Вопиющую диспропорцию удалось частично устранить в 2016 году, когда украинским военнослужащим почти в три раза повысили денежное содержание. Начиная с 1 января 2016 рядовой стрелок вне зоны боевых действий получает уже от 7 тыс. грн, лейтенант – от 9,5 тыс., капитан – 11 тыс., подполковник – 13 и полковник – 16 тысяч. Это по-прежнему меньше, чем у россиян, но летом 2017 года были введены дополнительные надбавки за службу на передовой. Теперь боец на “первой линии” может получать вместе со всеми “накрутками” до 17 тыс. грн.
Но самое главное достижение с 2014 года – это появление в армии воевал личного состава сержантов и младших командиров, считает полковник запаса Юрий Повх.
“Это люди, которые имеют боевой опыт. Это люди, которые способны на личную инициативу и могут взять ответственность на себя. Я считаю, что все предыдущие годы у нас культивировалось именно отсутствие этих качеств, потому что армия у нас была невоююча и занималась в основном продажей того, что осталось от Советского Союза, и проеданием бюджета”, – Юрий Повх.