День учителя 2017: лучшие поздравления в стихах и прозе
2017-10-01 10:43
День учителя 2017: лучшие поздравления в стихах и прозе
Лучшие варианты поздравлений для любимых преподавателей в их профессиональный праздник – День учителя 2017.
Лучшие поздравления с Днем учителя 2017, передает Rus.Media.
Поздравления с Днем учителя в стихах
Поздравлять педагогов традиционно начинают в последний учебный день перед праздником. Красиво и оригинально сказать спасибо любимым учителям за их нелегкий труд можно словами пожеланий в стихах:
***
В этот праздничный время
Примите пожелания от нас!
Пусть будет здоровье крепкое, как гранит,
И с ним вам прожить не меньше ста лет.
Пусть горе обходит вас стороной,
А счастье приходит и льется рекой!
Пусть каждый день к вам приходит радость,
И долго где-то бродит старость,
Чтобы никогда не старели,
А душой молоділи.
***
Вся школьная наша семья искренне вас поздравляет.
Счастья, здоровья и успехов вам желает,
Дай вам Бог еще долго молодеть,
Да и не одну осень еще с нами встретить.
За то тепло, что в сердце нам вкладываете,
Любовь к родной земле,
За то добро, которого нас учите,
Спасибо, дорогие учителя!
***
Теплые пожелания педагогам в прозе
Поздравления с Днем учителя 2017 в прозе прозвучат торжественно и искренне на сцене школьного концерта или как тост за праздничным столом.
***
Учитель – это не профессия, учитель – это целая жизнь, и она отдана школе и ученикам. Сегодня ваш праздник, и мы желаем вам силы и крепкого здоровья.
***
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ей просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порой забираете свою ценную внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
***
Поздравляем с праздником Дня учителя! Вы – светлые и талантливые люди. Ваша мудрость и знания – залог успешного воспитания наших детей. Верим, что добро, которым вы огортаєте сердца учеников, вернется к вам сторицей. Желаем сохранять оптимизм и надежды, иметь здоровье и терпение, достаток и счастье!
Фото: С Днем учителя (pixabay.com/Wokandapix)
Поздравления с Днем учителя 2017 от родителей
Теплые пожелания педагогам от родительского комитета в День учителя со словами благодарности за важную работу:
К пока солнце светит с высоты,
Щебечут птицы, зацветают цветы,
Мы вам жизнью желаем твердо идти,
И днем грядущим от души радоваться!
Пусть счастье всегда сопутствует вам,
Человеческое уважение и почет не проходят,
А вашу мечту и труд всегда
Лишь признание венчают!
***
Учителю мудрый,
Учителю добрый,
Нас научили вы,
Нас вы растили,
Дай Бог счастья,
Вам, настоящий человек,
Чтобы имели терпение
Чтобы имели силы.
***
Я помню каждое ваше слово
Смотрю, заходите вы в класс
И звонит утром звонок малиново,
И учительница встречает снова нас.
На синих окнах радуга повисла,
Она в школу зовет меня вновь.
Учительница, вы первая наша песня
Как песня птицы из шумных дубрав.
Крутые дороги судьба нам простеле
Вам же поможет
Так ее любить
Мудрый ваш наставник
Родной ваш учитель.
***