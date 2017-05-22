День святого Николая Чудотворца: украинцы выводят лошадей на первую пашу
Сегодня, 22 мая, отмечают перенесения мощей святого Николая Чудотворца, в народе говорят, что это день «летнего» Николая. Впервые этот праздник был установлен Папой Урбаном ІІ в XI веке. В украинском церковном календаре день Николая в мае ввел митрополит Ефрем в конце XI в., и в Украине этот день праздновался. Когда этого дня хозяева выводили лошадей в поле на первую пашу, и священники служили посреди села молебны и кропили лошадей святой водой. В это время в поле всадники ездили верхом – «чтобы нечистая сила коней не мучила». В народе уложилось несколько поговорок по этому поводу: «Пришел Николай – коней пасут», «Юрий – с теплом, а Николай – с кормом», «Святой Юрий пасет коров, а Николай – коней». С этого дня начинали стричь овец и сеять гречку, поэтому сложилась поговорка: «До Николая не сей гречки и не стриги овечки» На Киевщине и на Подолье этого дня обычно устраивали «заздравный» (чтобы все были здоровы) обеды, которые назывались никольщиною. Отсюда пошла еще одна поговорка: «Понаставили тех мисок, как на никольщини» По народным верованиям, святой Николай является покровителем мореплавателей. Казаки перед долгой путешествием по морю всегда служили молебен Богородицы и Николая Угодника. Черноморские моряки различают также двух Николаев: морского и мокрого. Морской Николай руководит кораблями, а мокрый – водами. Оба Николая всегда невидимо присутствуют между моряками. Считается, что, обращаясь к святым за помощью, получишь гибель. Поэтому во время бури на море моряки молятся святому Николаеве о спасении от бедствия, а в случае опасности утонуть выносят на палубу образ Николая Чудотворца и молят его о спасении.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым