День осеннего равноденствия 2017: чего никогда нельзя делать, а что принесет благополучие в семью
Осеннее равноденствие – время, наполненное крайне мощной энергетикой. День, который выступает пограничной точкой между летним и зимним периодами, удачный для повышения энергетики и укрепления биополя.
Существует две точки зрения на день осеннего равноденствия: астрономическая и народная. Астрономы утверждают, что это время не примечательный ничем особенным, просто наша планета прошла некоторое расстояние, двигаясь вокруг Солнца. Отсюда и уникальная особенность этого дня: день и ночь идентичны друг другу, сутки делятся на две равные части по 12:00 каждый.
Равноденствия сигнализирует нам о том, что зима приближается и готовится вступить в свои права. А вот народной памяти известно, что это день магический, благоприятный для привлечения удачи, особенно денежной.
Наблюдать 12 часовой день и такую же по продолжительности ночь жители Земли будут 22 сентября. С момента равноденствия Солнце потеряет свою власть, солнечный день резко пойдет на спад. Это означает, что Солнышко будет прятаться и только изредка пересматривать. Наступит время власти тьмы.
К зимнего солнцестояния не стоит ожидать поддержки дневного светила. Земля начнет усиленно готовиться к зиме. Особенно это заметят жители, когда все перелетные птицы устремятся в теплые края.
Наши предки отводили особое внимание в этот день, посвящая богам жeртовни подарки за богатый урожай. Силу набирали ритуалы, направленные на привлечение удачи и богатства. А целебные травы в этот день имели особые свойства, поэтому ими пытались запастись на весь год.
С биоэнергетической точки зрения именно осеннее равноденствие позволяет нам запастись жизненными силами на зиму. Ведь день буквально находится на стыке двух периодов в году, а значит, имеет сильную энергетику.
Астрологические особенности дня осеннего равноденствия
В день равноденствия происходит огромный выброс солнечной активности, долетает к людям в виде мощного энергетического импульса. Не сомневайтесь – это обязательно заставит вас к действию. Самое главное – обозначить, в какое русло пустить настолько сильный заряд. Выбирайте для себя только важное. Инициативность и решительность обязательно зачислят.
Астрологи не рекомендуют прятаться за спиной других и завидовать чужому успеху. В день равноденствия в людях просыпаются силы для рывка вперед, поэтому в ваших силах будет изменить жизнь к лучшему. Солнце будет находиться в созвездии Весов, что означает – за победу придется побороться, но она того стоит.
Убывающая Луна, который будет черпать силы от зодиакального Скорпиона, гармонично впишется в общую картину дня. Все будет идти своим чередом. К тому же 4 лунные сутки – день борьбы и напора, поэтому получится реализовать свой потенциал. Избегайте только импульсивности в поведении. Не пытайтесь строить личный успех на враждебности. Будьте доброжелательны к миру, чтобы поймать свою удачу.
День осеннего равноденствия – официальный приход осени. Именно этот период времени готовит нас к неумолимому наступлению зимы. У людей есть возможность облегчить зимнюю адаптацию. Иными словами, приход холодов не будет для вас такой уж новостью и не застанет врасплох.