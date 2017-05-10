День Мира и Победы в Корюковке
Война во все времена – всегда незваный гость. Приносит она смерть, голод, разруху, обесценивает человеческую жизнь. В ХХ веке над Европой прошумели смерчем две мировые войны. Последняя крупная война завершилась более чем семьдесят лет назад и забрала она десятки миллионов жизней, оставила по себе сирот и вдов, разгромлены наголову экономики многих стран Европы и Азии. Не обошла война и Корюковке – небольшой городок на севере Чернигово-Сиверщины. И не только погибшие славные воины Корюковщине, солдаты Красной Армии, партизаны, подпольщики, но и мирные жители города посмотрели в глаза смерти 1 – 3 и 9 марта 1943 года во время карательной акции нацистов. И все же весенней ночи с 8-го на 9 мая Победа пришла. Позади – большая беда, к которой привела недальновидная политика советского руководства. Впереди еще до 2 сентября 1945 года, война с Японией, восстановление разрушенного хозяйства. Голод 1946-1947 годов. А на территории Западного Полесья и Галичины не останавливалась ни на минуту национально-освободительная до начала 60-х борьба УПА за независимость Украины. И все же мир. Можно более спокойно перевести дыхание, оглянуться вокруг и начать залечивать явные раны войны. В сердце же нации и сейчас остаются раны. И, казалось, мир наступил. Пожелания мирного неба над головой стало привычным. В начале 90-х годов распалась последняя империя, и на обломках СССР появились новые независимые государства. Но, к сожалению, в бывшей метрополии реваншистские имперские силы не заснули, а продолжили с новой силой присоединять к России «старые» территории: сначала на Кавказе, а теперь, с 2014 года, в Украине. «Антифашисты» Третьего Рима раскрыли пасть московского национал-шовинизма и стремятся перекроить мировую политическую карту. Празднование дня Мира и Победы в Корюковке началось еще 8 мая. По инициативе общественных организаций «Альтернатива» и воинов АТО вечером встретили Первую минуту Мира. Прошел молебен за мир в Украине. Возглавлял молитву настоятель Свято-Вознесенского Храма Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, протоиерей Тарас Баик. А утром 9 мая мероприятия начались с возложения цветов к памятнику жертвам Корюковской трагедии и многолюдной ходы в Парк Славы. Возглавили многолюдную хода под барабанный бой знаменосцы, ветераны уже этой российско-украинской войны, воины АТО, руководители города и Корюковского района. А на груди почти у каждого красовались маки – символ войны. А что же ветераны? Их осталась в Корюковке совсем немного. В этот праздничный день на лавочках в парке Славы сидело совсем немного людей с орденами и медалями за ту войну, Вторую мировую. Районный дом культуры всех присутствующих подарил прекрасную концертную программу. В исполнении ведущей прозвучала поэтические строки произведений о страшной войне. А артисты «из народа» исполнили песни-молитвы. Небо печальное немного срывалось слезами капелек дождя. Впрочем удержалось, а не розридалося большим дождем, даже тогда, когда была объявлена минута молчания. Напоследок играл духовой оркестр. У него, как вслушивался в эхо своей молодости, один из последних ветеранов войны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым