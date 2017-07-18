День города Корюковка праздновать на широкую ногу
В этом году город Корюковка отметит свой юбилей – 360 лет со дня основания.
В субботу, 29 июля, на местных жителей и гостей праздника будет ждать городок детского досуга и вкусностей, изделия более сотни ремесленников и мастеров со всей Украины, различные игры и развлечения для детей и взрослых.
Гурманов угостят фирменной корюківською блюдом – тушеными огурцами с мясом – на первом фестивале «Гурок-фест».
Гостей солидных именин будут развлекать артисты из Черниговщины, столичный live-группа F. L. I. R. T., лучший белорусский ансамбль «Гуляй Бульбаш», а также популярный украинский рок-группа мотор’ролла. А еще запланированы богатырские игры, показательные выступления спортсменов тхэквондо, «битва» красками, благотворительная лотерея, флешмоб «Я люблю Корюковке», захватывающее фаер-шоу и многое другое.
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