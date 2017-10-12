День фермера отмечать на Черниговщине
12.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Ежегодно 19 июня в Украине будут отмечать новый профессиональный праздник – День фермера.
Соответствующий проект указа Президента сегодня, 11 октября, одобрили на заседании правительства.
«После подписания указ Президента вступит в силу со дня его опубликования», – отметили в пресс-службе Минагрополитики.
Кроме того, в Украине есть еще одно «аграрное» праздник – День работников сельского хозяйства. От 1993-го его отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября.
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