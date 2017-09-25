Демонстрация решимости: самолеты ВВС США пролетели у берегов КНДР
2017-09-24 12:11
Демонстрация решимости: самолеты ВВС США пролетели у берегов КНДР
Бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15C Eagle совершили полет над морскими водами к востоку от Северной Кореи
Американские бомбардировщики B-1B Lancer в субботу, 23 сентября, в сопровождении истребителей F-15C Eagle пролетели в международном воздушном пространстве над морскими водами к востоку от Северной Кореи.
Об этом сообщила спикер Минобороны США Дана Уайт, передает пресс-служба ведомства, передает Rus.Media.
По ее словам, это была крайняя точка к северу от демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей, которой когда-нибудь в XXI веке достигали самолеты американских ВВС.
Субботний полет “подчеркивает серьезность”, с которой Вашингтон воспринимает “безрассудное поведение” Пхеньяна, добавила Уайт.
“Эта миссия – демонстрация решимости США и четкое послание о том, что у президента (Дональда Трампа) есть много военных средств, чтобы устранить любую угрозу”, – отметила представитель Пентагона.
Уайт также подчеркнула, что северокорейская ядерная программа представляет собой “серьезную угрозу” для Азиатско-Тихоокеанского региона и всего международного сообщества.
“Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты США и наших союзников”, – резюмировала она.