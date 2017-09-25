Демонстрация решимости: самолеты ВВС США пролетели у берегов КНДР

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 12:11

Демонстрация решимости: самолеты ВВС США пролетели у берегов КНДР
Бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15C Eagle совершили полет над морскими водами к востоку от Северной Кореи

Американские бомбардировщики B-1B Lancer в субботу, 23 сентября, в сопровождении истребителей F-15C Eagle пролетели в международном воздушном пространстве над морскими водами к востоку от Северной Кореи.

Об этом сообщила спикер Минобороны США Дана Уайт, передает пресс-служба ведомства, передает Rus.Media.

По ее словам, это была крайняя точка к северу от демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей, которой когда-нибудь в XXI веке достигали самолеты американских ВВС.

Субботний полет “подчеркивает серьезность”, с которой Вашингтон воспринимает “безрассудное поведение” Пхеньяна, добавила Уайт.

“Эта миссия – демонстрация решимости США и четкое послание о том, что у президента (Дональда Трампа) есть много военных средств, чтобы устранить любую угрозу”, – отметила представитель Пентагона.

Уайт также подчеркнула, что северокорейская ядерная программа представляет собой “серьезную угрозу” для Азиатско-Тихоокеанского региона и всего международного сообщества.

“Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты США и наших союзников”, – резюмировала она.

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