Дело российского военного Агеева подали в суд
2017-10-17 15:55
Дело российского военного Агеева подали в суд
Служба безопасности Украины направила в суд дело российского военного Виктора Агеева.
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СБУ направила в суд уголовное производство в отношении российского военнослужащего Виктора Агеева и двух сепаратистов ОРЛО, передает Rus.Media. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Следствие установило, что Агеев с марта 2017 года присоединился к террористического формирования, где выполнял функции пулеметчика разведывательной роты. Двое его подельников, жители Алчевска и Северодонецка, с 2014 года находились в составе бандформирований Дремова и так называемого ” казачьего полка имени Платова.
“В мае 2017 года в составе диверсионной группы они выдвинулись на подконтрольную украинской власти территорию Новоайдарского района. Диверсантов обнаружили военнослужащие Вооруженных сил Украины, во время задержания двое были уничтожены на месте”, – сообщили в пресс-службе.
Действия подозреваемых квалифицированы по статьям 258 и 263 – о создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.