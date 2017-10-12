Дело Малоштан: странные подробности судебного заседания
В черниговском Деснянском суде началось подготовительное заседание по делу Полины Малоштан.
Напомним, его перенесли из-за отсутствия одного из потерпевших. Кроме того, СМИ запретили снимать процесс.
На этот раз потерпевшая Лутченко также так и не появилась. Более того, по непонятным причинам в зале суда нет и защитников Малоштан. Сторона обвинения требует перенести заседание, хотя представитель Полины Малоштан, ее мать и сама девушка не против, чтобы заседание все-таки состоялось.
Судья принял решение продолжить подготовительное заседание в уголовном деле и снова запретил операторам вести видеосъемку.
Сейчас в зале суда решают, в дальнейшем судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.
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