Дело черниговских лосей: мораторий как замедленная бомба
Скандалы вокруг жестоких расстрелов лосей на Черниговщине всколыхнули всю страну. Реагируя на события, правительство издало мораторий на отстрел рогатых на 25 лет. На первый взгляд, это хорошо, однако лесоводы уверяют, что ситуация, наоборот, ухудшится. И аргументы лесоводы приводят справедливы. Итак, в регионах, где должна популяция животных, и без дополнительных приказов действует запрет. Но если в лесном хозяйстве, по мнению специалистов, должно быть 10 лосей, а их гуляет 13 то 3 могут объесться лес. Поэтому их можно принести в жертву человеческим страстям. Известно, что охота на лосей – недешевое дело. 2000 гривен стоит лицензия на отстрел (1 голова за один день), около 30 000 гривен – за убитого лося. Если охотник попал в самку, то выложить придется 50 000. Более 1,5 тысячи гривен стоить егерские услуги. К тому же, чтобы вырастить лося, который может стать хорошим охотничьим трофеем, нужно 12 лет. Все это время животное надо подкармливать и держать штат охраны охотничьего хозяйства. Если мораторий введут, то охотничьи хозяйства просто не будут этим заниматься. При таких обстоятельствах лоси станут беззащитными перед зимними холодами, волками и браконьерами. Как известно, последние никакими запретами не остановить. Также в Гослесагентстве есть данные, что отказ от официального охоты на лося в течение 2009-2011 годов не привела к росту популяции рогатых. Зато ограничено охоты на уровне 1-3% от общей популяции положительно скажется на росте численности животных благодаря усилению их охраны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым