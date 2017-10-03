Дельцы за уничтожение леса на территории семи районов будут отвечать в суде
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по материалам Управления защиты экономики в Черниговской области, следственным управлением ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области направлено в суд уголовное дело, фигуранты которого входили в организованную преступную группу, которая занималась незаконными порубками деревьев.
Об этом ЧЕline сообщили в Управлении защиты экономики в Черниговской области.
Досудебным расследованием установлено, что руководитель незаконного бизнеса приобщил к делу еще трех подельников, образовав организованную преступную группу. Пользуясь пробелами в законодательстве, злоумышленники вырубали деревья в лесополосах и защитных насаждениях, которые фактически никому не принадлежат.
К делу подходили серьезно. Так, накануне вылазок главарь собственноручно проводил предварительную разведку местности. После этого собирались в условленном месте и отправлялись на вырубку.
Криминальный бизнесмен продавал ворованный лес черниговским предпринимателям, которые не задавали лишних вопросов о законности происхождения дубовых бревен. Он же и распределял выручку между членами преступной группы.
Таким образом с ноября 2016-го по июль 2017 года злоумышленники совершили десять незаконных порубок деревьев на территории Черниговского, Козелецкого, Нежинского, Носовского, Репкинского, Куликовского и Городнянского районов Черниговской области.
Своими действиями члены организованной преступной группы нанесли окружающей среде существенный вред и повлекли ущерб интересам государства почти на 750 тысяч гривен.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Черниговской области фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 28 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и статьи 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса).
Уголовное производство по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений направлено в суд с обвинительным актом.
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