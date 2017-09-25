Делали из людей консервы и кормили ими учащихся училища
2017-09-25 15:15
Делали из людей консервы и кормили ими учащихся училища
В России задержали супругов каннибалов жертвами которых стали 30 человек.
В Краснодарском крае России разоблачили семью каннибалов, которые похищали людей, после чего убивали их и съедали, передает Rus.Media.
Отмечается, что преступники действовали с 1999 года. Каннибалы расчленяли своих жертв и делали из них консервы.
По предварительной информации, мужчина и женщина могут быть причастны к гибели 30 человек. На данный момент известно, что обнаружены 8 фрагментов тел. Кому они принадлежат, пока неизвестно. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет Краснодарского края.
Позже стало известно, что преступников вычислили благодаря мобильному телефону, найденному на одной из улиц Краснодара. В нем были обнаружены фото мужчины и женщины, которые позировали с трупами.
По имеющейся информации, задержанного мужчину зовут Дмитрий Бакшеев.
Дома у каннибалов обнаружили 19 кусков кожи, которую они снимали с убитых. А в холодильнике – 7 пакетов с замороженными останками. Своих жертв мужчина и женщина усыпляли эфиром и корвалолом.
Подозревается, что женщина скармливала человеческое мясо ученикам летного училища где она работала медсестрой.