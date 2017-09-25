Декларационные «сюрпризы» Сахневича: новые пункты в жизни чиновника
Недавно первый заместитель председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич-за конфликта с премьер-министром вынужден был распрощаться с «хлебной» должностью. Но за борт профессионала не выбросили – доверили руководить черниговским коммунальным предприятием «АТП-2528».
На новую работу чиновник вынужден был подавать и «свежие» декларационные данные.
В связи с электронной декларацией, Леонид Сахневич летом 2016 года обзавелся новой квартирой в Чернигове (владеют квартирой вместе с женой). Недвижимость площадью 118 квадратов господин Сахневич приобрел за 591 тысячу 500 гривен.
Для понимания – 118 квадратных метров (так называемая элитная квадратура) – это 4-5-комнатная квартира.
На жену также задекларирована квартира (102,1 кв. м), приобретенная в Чернигове в декабре 2011 года.
На работу Сахневичі, очевидно, ездят в троллейбусах, ведь в декларации о автомобиле ничего не указано. Хотя в декларации за 2015 год было указано, что супруги иномарку «Toyota Camry» (задекларированная на жену – Сахневич Ларису).
Интересно также, что в «новой» декларации Леонида Сахневича в пункте «ДОХОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДАРКИ» указано, что его сын подарил ему и жене 300 тысяч гривен.
Ничего особенного – щедрый подарок родителям, которые после покупки квартиры за более полумиллиона гривен еле концы с концами сводят.
Кто такой Сахневич Александр Леонидович? Информации об этом человеке фактически нет. В Реестре физических и юридических лиц имеются сведения о предпринимателе из Киева.
Возможно, это и есть сын одиозного черниговского чиновника.
Заслуживает отдельного внимания также схема «сотрудничества» Ларисы Сахневич с коммунальным предприятием «Черниговское междугородное бюро технической инвентаризации». Но об этом – уже в следующих публикациях.
Хотя есть информация, что госпожа Лариса — уже бывшая жена Леонида Сахневича, поэтому в декларации по 2017 год мы увидим еще много интересного.