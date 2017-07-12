Действительно углеводы – это белая смерть?

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Углеводы

Откуда мы получаем углеводы и их значение?

1. Глюкоза — составная единица всех важнейших полисахаридов: гликогена, крахмала, целлюлозы. Она также входит в состав сахарозы, лактозы и мальтозы.
Особенно велика роль глюкозы в питании скелетных мышц и центральной нервной системы. Нервные клетки, мозговое вещество, почки, эритроциты как питательное вещество используют только глюкозу.

2. Фруктоза для усвоения не требует инсулина и основными источниками ее являются фрукты, мед и сладкие овощи.

3. Сахароза – сахар или “белая смерть”, поэтому нужно употреблять очень умеренно, отдавая предпочтение натуральным фруктам чтобы не возник авитаминоз и сахарный диабет.

4. Лактоза (молочный сахар) — основной углевод молока и молочных продуктов. Ее роль весьма значительна в раннем детском возрасте, когда молоко служит основным продуктом питания.

5. Крахмал — важнейший поставщик углеводов.

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