Действительно пенициллин вызывает аллергию у детей
Американцы провели исследование и готовы подилитись результатом, сообщает сайт Наша мама.
Об этом сообщает издание WebMD, рассказывая об исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Pediatrics. “Мы считаем, что большинство случаев не является истинной аллергической реакцией. Поэтому важно поставить под сомнение эту информацию, поскольку она приводит к значительному увеличению затрат, как для семей, так и для системы здравоохранения, когда мы должны перейти на более широкий спектр антибиотиков “, – сказал автор исследования доктор Дэвид Війлс.
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Итак, исследователями были проанализированы данные почти 600 родителей детей в возрасте от 4 до 18 лет, которые описывали симптомы аллергии у детей. По словам родителей, более 300 детей раньше испытывали симптомы низкого риска для аллергии на пенициллин, включая сыпь, рвоту или диарею. Из них 100 детей были испытаны на алергологію пенициллина, используя стандартный, трехкомпонентный процесс тестирования, который проводится как инъекция с небольшим количеством пенициллина. Второй группе детей тест провели при помощи вживления дозы пенициллина под строгим медицинским контролем. В результате исследования выяснилось, что ни у одного ребенка не была зафиксирована аллергия на препарат. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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