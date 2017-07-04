Действенные косметологические процедуры, если у вас угри
Далеко не все можно сделать дома. И если процесс зашел слишком глубоко, лучше всего обратиться к профессионалам – в дерматологическую клинику или салон красоты.
Там вам могут предложить процедуру химического пилинга, а также профессиональную чистку лица (механическую или аппаратную). Первой, как правило, предшествует распаривание кожи при помощи вапоризатора. Эта процедура помогает размягчить сальные пробки. Затем косметолог с помощью специального инструмента – экстрактора комедонов – очищает поры.
Вакуумная чистка действует за счет отрицательного давления, которое помогает вытянуть сальный секрет, предварительно размягченный при помощи масок или распаривания. Гальваническая дезінкрустація по бережная и практически не имеет противопоказаний, процедура вакуумной и ультразвуковой чистки не показана людям с чувствительной кожей и при куперозе (когда сосуды расположены близко к поверхности кожи). В этих случаях надо воздержаться и от распаривания лица, чтобы избежать обострения. Что же касается мануальной чистки, то ее можно сделать не только в салоне красоты, но и в домашних условиях.
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