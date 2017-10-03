Действенные витамины и микроэлементы для поднятия мужского тестостерона
2017-10-02 21:55
Действенные витамины и микроэлементы для поднятия мужского тестостерона
Состояние здоровой потенции напрямую связан с выработкой мужского тестостерона в организме.
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Каждый человек ревниво относиться к состоянию потенции. Если она снижена или он по каким-то причинам он перестает хотеть секса, то у представителей сильного пола может возникнуть состояние подавленности, недовольства собой, разочарования в собственных силах и разного рода депрессии.
Состояние здоровой потенции напрямую связан с выработкой мужского тестостерона в организме. Этот гормон не только отвечает за процесс оплодотворения, но и за внешнее и внутреннее состояние человека. Поэтому очень важно поддерживать баланс в норме.
Витамины для выработки мужского тестостерона
Очень важным фактором в сохранении мужского здоровья является правильное питание и соответственно получения нужных витаминов организмом, настаивает estet-portal.com. Питание современного человека часто бывает однообразным и некачественным, поэтому следует обратить внимание на витаминные составляющие пищи:
• Витамин с. Если Ваша работа связана со стрессами, то дополнительное потребление этого витамина просто необходимо для Вашего мужского здоровья. Суточная доза составляет 1000-1500 мг/день. Если вы курите, то витамин нужно принимать почти постоянно, так как никотин разрушает его. Обратите свое внимание на цитрусовые, ягоды, зелень, капусту. Возможно, Вам следует принимать аптечный вариант этого витамина.
• Витамин Е. Он выполняет антиоксидантные функции. Кроме того он не позволяет инсулину разрушать витамины, создавая своеобразный барьер между этими важными гормонами. В отличие от женских гормонов (например, эстрогена), тестостерон не так агрессивен, поэтому требует защиты витамина Е. Им богато любое растительное масло, зелень и яичный желток.
• Витамин В Незаменим для повышения либидо и улучшения потенции. Он восстанавливает запасы энергии, стимулирует работу сердечной мышцы и нервной системы. Для его восполнения в организме нужно кушать молочные продукты, рыбу, морковь и орехи.
• Витамин D. Тоже способствует выработке мужского тестостерона. Им богаты сыр (особенно с плесенью), яйца, рыбий жир и сыр.
Несмотря на большое разнообразие витаминов и макроэлементов в пище, часто люди невнимательно относятся к своему рациону питания, особенно это касается мужчин. Поэтому витаминные комплексы — тоже хорошее подспорье для здоровья и поддержания тестостерона в норме.
Микроэлементы в помощь мужскому здоровью
Не только витамины способны поднять потенцию, но и микроэлементы. Поэтому если беспокоит вопрос: как повысить тестостерон у мужчин, Вам следует обратить внимание на продукты, содержащие:
• Цинк. Без этого микроэлемента невозможна выработка тестостерона. Он способствует превращению эстрогена в мужской тестостерон, поэтому налегайте на устрицы, морепродукты, рыбу, семечки и орехи.
• Селен. Оказывает прямое воздействие на функцию этого гормона. После 40 лет каждый мужчина должен принимать селен и цинк в качестве дополнительных добавок, если дефицит этих элементов не покрывает питания. Суточная доза селена составляет 200 мгр. Его много в чесноке.
• Аргинин. Эта аминокислота является незаменимой для выработки тестостерона. Лучше всего принимать ее в специальных аптечных средствах.
• Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. Еда с очень низким содержанием жиров может сильно снизить уровень тестостерона мужчины. Здесь не имеется в виду жирная и вредная пища, например, фаст-фуд. Акцент надо сделать на здоровых жирах, которые обычно находятся во всех видах растительных масел, жирной рыбе, авокадо, оливки и т. д.
Что еще может влиять на повышение мужского тестостерона?
Постоянные стрессовые ситуации отрицательно сказываются на здоровой выработку основного мужского гормона, а соответственно на потенции. При сильном стрессе кроме того вырабатывается кортизол, который способствует набору лишнего веса, особенно в области живота.
Также нужно уделять внимание полноценному отдыху. По результатам некоторых исследований, если человек спит меньше 6-8 часов в сутки, он может потерять до 40% тестостерона.
Не забываем про физические нагрузки. А особенно силовые тренировки. Чем больше нагрузки получают мышцы, тем лучше синтезируется белок, который участвует в выработке тестостерона.
Постарайтесь исключить из рациона алкоголь, особенно это касается мужчин в возрасте после 40 лет. Печень уже не всегда справляется с нагрузкой и повышается выработка гормона эстрогена, уровень которого влияет на формирование женоподобной фигуры и потери мышечной массы.
Берегите свое мужское здоровье!