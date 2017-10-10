Действенные народные способы привести свое тело в норму – Чистка кишечника на дому
2017-10-10 12:35
Действенные народные способы привести свое тело в норму – Чистка кишечника на дому
Помните, что забота о кишечнике — это ваша прямая обязанность, если вы действительно хотите сохранить здоровье и молодость. Х
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Овощи и фрукты должны стать вашими лучшими друзьями на время чистки!, передает Rus.Media.
Очищение кишечника народными средствами является довольно популярной сегодня темой, ведь год за годом мы начинаем тщательнее следить за своим здоровьем и заботиться о нем. И это не удивительно: крайне загрязненный воздух, нездоровая, напичканная химикатами еда, сидячий или чрезмерно напряженный образ жизни оказывают пагубное воздействие на человека. При таком положении вещей люди все чаще обращают внимание на то, как проблему плохого самочувствия решали в старину и находят довольно интересную информацию, о которой мы хотим рассказать вам в этой статье.
Чистка кишечника — зачем, когда и как
Ежедневно мы употребляем огромное количество продуктов. И не только в виде пищи. С первым утренним глубоким вдохом в организм начинают проникать различные частицы вещества, невидимые для глаза, но от этого не менее реальные, ведь любая человеческая деятельность, нацеленная на производство чего-либо, связанная с выработкой отходов.
Последние не просто сбрасывают в водоемы или закапывают на специальных свалках, их утилизируют и другими, более примитивными способами, хотя и перечисленные выше виды далеки от идеала. Какой процент всех вредных микрочастиц остается в атмосфере до тех пор, пока не попадает в человеческий организм. Особенно это касается жителей больших городов.
Какое это имеет отношению к кишечнику и его здоровью? Самое прямое, ведь в нем происходят важнейшие для жизнедеятельности процессы и именно в кишечнике проходят обработку вещества, которые попадают в организм извне. Биотические и абиотические факторы загрязнения окружающей среды с одинаковой силой отражаются на работе пищеварительной системы. Большинство видов рака, связанных с накоплением и разрушительным действием канцерогенных веществ, начинаются именно с кишечника.
Следить за его здоровьем — значит заботиться о состоянии организма в целом. Ведь если махнуть на это рукой, то вас могут ожидать такие неприятные последствия, как:
Метеоризм
Боли в животе
Геморрой вследствие запоров
Авитаминоз
Развитие кожных заболеваний
И это лишь поверхностный взгляд на возможные проблемы. Если регулярно проводить чистку кишечника, всего этого можно если не гарантированно избежать, то существенно снизить риск.
Когда мне точно надо почистить кишечник?
Существует ряд признаков, по которым можно узнать о необходимости избавить свой кишечник от загрязнений:
Проблемы со стулом, выраженные в виде запоров, поноса и метеоризма
Отрыжка после каждого приема пищи, даже незначительного, вздутие живота, изжога
Выраженная тяжесть после еды, неприятные ощущения в области живота и ощущение переполненности
Частые респираторные заболевания
Даже при условии регулярного ухода за полостью рта, несвежее дыхание
Вы мучаетесь от бессонницы, вялость, стали апатичными
Несмотря на то что все перечисленные выше факторы могут показаться размытыми и подходящими под другие заболевания и дисфункции, в первую очередь они говорят о накоплении токсинов и проблемы с кишечником. Да и в любом случае, что бы там не было, чистка кишечника народными средствами в домашних условиях вам не повредит, а вот процесс выздоровления может ускорить.
Что мне надо знать о правилах чистки кишечника?
Следовательно, уже на этом этапе мы вас убедили, что кишечник почистить стоит. Прежде чем приступить к этому делу, вам необходимо знать некоторые правила, чтобы процедура прошла с максимально возможной пользой и без неприятных последствий. Руководствуйтесь следующими пунктами:
Если вы предпочитаете очищение кишечника народными средствами в домашних условиях, то применяйте их на себе только как профилактическую меру. Вы должны быть при хорошем общем здоровье. Любые острые состояние, а тем более те, которые не были изучены квалифицированным врачом, является противопоказанием к чистке.
На время чистки обратите внимание на свой рацион. Мы настаиваем на исключении разного рода жареных и копченых блюд. Также откажитесь от маринованного и острых специй.
Разнообразьте меню большим количеством полезной растительной пищи. Вам необходима клетчатка и богаты на витамины и минералы продукты. Овощи, фрукты и ягоды — ваше все на время чистки.
Пейте как можно больше жидкости. Это ускорит процесс очищения и даст более долгосрочный и глубокий результат. Налегайте на воду. Можно разбавлять его небольшим количеством лимонного сока при желании.
Это основные положения, без соблюдения которых любая чистка будет малоэффективной, если не сказать — бесполезной.
Народные методы очищения кишечника
Вот теперь можно переходить к самому интересному — практике. Народная мудрость, которая уходит в глубь веков, действительно многогранная. Сейчас, изучая старинные методы лечения и поддержания здоровья, можно только удивляться людям, которые так тонко чувствовали себя и окружающий мир. И это без каких-либо сложных технических приспособлений.
Невероятно, что спустя столетия мы не только успешно используем все эти рецепты, но в некоторых случаях отдаем им предпочтение перед традиционной медициной. Все эти отвары и настойки из простейших продуктов могут выглядеть несколько архаично, но не стоит обманываться — они очень эффективны для чистки толстого и тонкого кишечника, в чем мы и предлагаем вам убедиться на личном опыте.
Кефирный напиток для очищения
Начнем мы с лучшего друга пищеварительной системы — кефира. Этот популярный кисломолочный продукт известен человечеству давно и не только за приятный вкус. Кефир благотворно влияет на обменные процессы, протекающие в кишечнике, а также создает питательную среду для полезных микроорганизмов, без которых жизнедеятельность человека просто невозможна.
Ингредиенты:
Стакан качественного и свежего кефира
Одна столовая ложка любого растительного масла
Щепотка соли
Приготовления:
Если кефир хранился в холодильнике, достаньте его и дайте прогреться до комнатной температуры.
Добавьте масло, соль и все хорошо перемешайте.
Принимайте напиток перед сном.
Такое очищение рекомендуется проводить раз в три дня.
Кисель из чернослива для очищения кишечника
Это своего рода слабительное с мягким действием, которое обладает положительным влиянием на иммунную систему.
Ингредиенты:
500 грамм чернослива
50 грамм коры крушины
Одна бутылочка Холосаса» (его можно купить в любой аптеке)
Приготовления:
Налейте в кастрюлю два литра чистой воды.
Положите в нее кору крушины и чернослив.
Доведите до кипения.
После этого снизьте интенсивность огня, чтобы содержимое кастрюли медленно варилось.
Через 30 минут выключите огонь и процедите.
Отожмите гущу.
Охладите полученную жидкость и добавьте в нее «Холосас».
Перемешайте смесь до однородного состояния и разлейте по закрывающимся емкостям.
Принимайте кисель через два часа после ужина и за час до сна по половине стакана.
Салат «Метла»
Это блюдо имеет говорящее название не просто так. Порция такого салата работает, как метла заправской уборщицы, закаленной в боях за чистоту в наших с вами любимых отечественных жэках и поликлиниках. Ни один токсин, ни одна бацилла не уйдет безнаказанно!
Ингредиенты:
Капуста (300-500 м)
Морковь (2 штуки)
Свекла (1 штука)
Чернослив (3-4 штуки)
Яблоко (1 штука)
Приготовления:
Все ингредиенты нашинкуйте.
Сложите их в миску и перемешайте руками с небольшим нажимом. Это делается, чтобы овощи пустили сок.
Сбрызните содержимое миски парой капель лимонного сока.
Если хочется, добавьте каплю масла. Никакой соли!
Мед, лук, столетник
Эта смесь обладает весьма своеобразным вкусом, но ее очистительные свойства крайне сильные. Кроме того, это хорошее народное средство для очистки кишечника от паразитов и запоров.
Ингредиенты:
Мед (любой, но лучше всего — с разнотравья)
Лук репчатый
Столетник
Приготовления:
Протрите лук на мелкой терке.
Нарежьте столетник. Чем мельче — тем лучше.
Смешайте все с медом.
Принимайте утром натощак.
Это средство также обладает достаточно сильным слабительным эффектом.
Помните, что забота о кишечнике — это ваша прямая обязанность, если вы действительно хотите сохранить здоровье и молодость. Кто-то может сказать вам, что такие меры, как регулярная чистка — это излишество, ведь у организма есть все для поддержки и выполнения своих функций в случае сбоев. Отчасти это действительно так: еще несколько десятков лет назад, до технических революций, такие слова были актуальными.
Но и качество еды, и экология были на порядок лучше, а к подобным очистительным средствам прибегали только по необходимости. Теперь же ситуация усложнилась. Надеемся, что вы возьмете предоставленную нами информацию на вооружение и будете уделять должное внимание своей пищеварительной системе. Будьте здоровы!