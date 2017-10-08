Дефекты внешности звезд, что стали их изюминкой
2017-10-08 16:51
Дефекты внешности звезд, что стали их изюминкой
Знаменитости вне телеэкрана являются такими же людьми, как и их фанаты.
Более того, некоторые из них имеют уникальные изъяны во внешности, свойственные совсем немного. В медицине такие явления называют «уродством». А как к ним относятся сами звезды?
1. Загадочный прищур Пэрис Хилтон
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На фотографиях со светских мероприятий заметно, что Пэрис всегда прищуривает левый глаз. На этот счет разгорелась серьезная дискуссия среди фанатов жгучей блондинки. Одни считают, что этот прищур является врожденным дефектом, а другие – что такой изюминкой звезду «наградили» пластические хирурги.
2. Разноцветные глаза Кейт Босуорт
Приятная внешность калифорнийской модели притягивает взгляды многих людей. Однако, мало кто из них заметил, что глаза актрисы разного цвета. Кейт имеет дефект, который называется врожденная гетерохрония радужной оболочки. Если присмотреться, то можно заметить что один глаз у нее карий, а второй – голубой.
3. Щербатая улыбка Ванессы Паради
42-летняя французская актриса и певица не устает сниматься для целого ряда глянцевых журналов. Главной изюминкой Ванессы есть заметная щель, которая расположена между двумя зубами верхнего ряда звезды. Кто знает, как бы пошла его карьера, если бы в раннем возрасте она обратилась с этим дефектом к стоматологу.
4. Непропорциональный рот Джулии Робертс
Первым, кто пошутил на тему рта талантливой голливудской актрисы стал актер Хью Грант. После совместных съемок с Джулией в романтической комедии «Ноттинг Хилл» он сказал: «Когда ее целуешь, слышишь небольшое эхо». Шутить можно сколько угодно, однако нельзя не согласиться, что именно эта черта внешности придает актрисе шарм и уникальность.
5. Сросшиеся пальцы Эштона Кутчера
В отличие от других, Эштон вполне мог просто скрыть свой недостаток. Однако, он его совсем не стесняется. Даже более того, он решил им похвастаться, продемонстрировав сросшиеся пальцы на ноге прямо на одной из телепередач.