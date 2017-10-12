“Дедушка-расист”: Видео с жесткой критикой Эминемом Трампа уже собрало более шести миллионов просмотров
2017-10-12 09:22
“Дедушка-расист”: Видео с жесткой критикой Эминемом Трампа уже собрало более шести миллионов просмотров
“Дедушка-расист”: Видео с жесткой критикой Эминемом Трампа уже собрало более шести миллионов просмотров.
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Популярный рэпер Эминем открыто высказывал свою позицию в отношении президента США Дональда Трампа, говоря, что не может его терпеть, передает Rus.Media.
Впрочем, сейчас исполнитель буквально “взорвал” Сеть видео, где читает рэп о политика. Издание СNN предполагает: это, вероятно, самая жесткая критика Трампа.
Так, видео Эминема показали на церемонии BET Hip Hop Awards. Артист в нем называет Трампа “ядерный камикадзе” и “дедушка-расист”.
В своем треке певец вспомнил и Обаму.
“Нужно отдать должное Обаме, потому что то, что мы имеем сейчас – это камикадзе, который может привести к ядерному Холокосту”, – предполагает артист.
По его мнению, “расизм – это единственное, в чем он (Трамп) успешный”. Также Эминем упрекает политику за устроенные скандалы в Twitter вместо решения вопроса со стрельбой в Лос-Анджелесе.
Не обошел певец вниманием и тему коррупции.
“Он говорит что хочет снизить наши налоги, но кто заплатит за его расточительные поездки туда и обратно на гольф-курорты и имения? То же го*но, за которое он клеветал на Хиллари”, – читает рэпер.
Эминем дал понять фанам свою позицию: “Ты или за, или против. И если ты не можешь решить, кто тебе больше нравится и стоишь перед выбором, то я сделаю его за тебя. Пошел ты”.
Эту фразу артист дополнил нецензурным жестом.
К слову, ни одного твита в ответ рэперу Трамп еще не написал.
За сутки пребывания в Сети, количество просмотров видео приближается к семи миллионам.