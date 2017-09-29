Давка на железнодорожной станции в Индии: количество жертв возросло
2017-09-29 12:22
Давка на железнодорожной станции в Индии: количество жертв возросло
Давка на железнодорожной станции в Индии произошел сегодня утром, 29 сентября.
Количество жертв в результате давки на западе Индии Мумбаи (штат Махараштра) на железнодорожной станции увеличилось до 22, количество раненых – около 30, передает Rus.Media.
По словам индийских чиновников, из-за давки на железнодорожной станции Мумбаи во время утреннего часа пик погибли 22 человека, около 30 ранены.
По их словам, инцидент на железнодорожной станции, который соединяет две основные местные линии города, вызван переполненностью и сильным дождем. Паника распространялась на пешеходном мосту, что ведет к станции.
Отмечено, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.
Представитель железной Анил Саксена сообщил журналистам, что мост был переполнен, поскольку большое количество пассажиров, которые прятались от сильного дождя, пытались покинуть станцию одновременно.