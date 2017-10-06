Даша Астафьева представила свой новый музыкальный коллектив D. A. band
2017-10-06 11:34
Даша Астафьева представила свой новый музыкальный коллектив D. A. band
Известная украинская певица Даша Астафьева снова будет петь в группе.
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Не успели мы восстановить дыхание после чувственного арт-перфоманса STAND ART, как Даша представила новый творческий проект – музыкальный коллектив D, передает Rus.Media. A. band.
Астафьева теперь поет в собственной группе, а первое выступление коллектива состоялось на сцене Дворца “Украина” в рамках осеннего концерта Музыкальная Платформа.
В составе группы D. A. band, кроме самой Даши, – две бэк-вокалистки, две солистки балета и трое музыкантов. Всех их она ласково называет своими ангелами и демонами. Для Даши D. A. band – это новый виток в творчестве.
Яркими были и образы артистов. Дизайнером костюмов для Даши и D. A. band стал Артем Климчук, создав какую-то нуарную интерпретация униформы экипажа.
Даша и D. A. band на сцене исполнили песню под названием главное.
Отметим, что вскоре будет объявлена дата премьеры песни на доступных стримингових сервисах.
Смотрите фото с Дашей Астафьевой: