Даша Астафьева показала селфі после сна
07.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-07 18:46
Даша Астафьева показала селфі после сна
Астафьева показала селфі после сна.
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Однако, времени все равно мало, поэтому иногда звезда умудряется просыпать, о чем не стесняется рассказать в сети и выложить фото-подтверждение, передает Rus.Media.
На селфі, которое Даша выложила в Інстаграмі, она позирует без макияжа и с незаключенным волосами – поклонникам было необычно увидеть Дашу такой, но они единогласно заявили, что звезда выглядит невероятно.
“Просыпаюсь я, значит, с такой вот укладкой… и понимаю, что все проспала! Любимый мне говорит: “класс! Так иди”, – пишет Даша.