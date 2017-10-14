Данилюк назвал три шага для получения очередного транша МВФ в этом году
2017-10-14 18:43
Данилюк назвал три шага для получения очередного транша МВФ в этом году
Украине для получения транша нужно упростить приватизацию и создать антикоррупционный суд.
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Украина приближается к выполнению рекомендаций Международного валютного фонда, необходимые для выделения очередного транша в рамках программы расширенного финансирования, передает Rus.Media. Об этом в ходе панельной дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне заявил министр финансов Александр Данилюк.
В частности, Данилюк отметил, что в Украине уже приняли закон о пенсионной реформе. Следующим шагом станет упрощение приватизационного процесса, законопроект о котором уже готов для голосования в Верховной Раде.
“Мы ожидаем его принятия в первом чтении на следующей неделе”, – подчеркнул министр.
Третьим шагом для получения очередного транша МВФ Данилюк назвал создание антикоррупционного суда. По его словам, принятие соответствующих законов обусловлено ожиданием экспертного заключения Венецианской комиссии.