Дальнобойщик из России повесился прямо в фуре, не выдержав проблем с закрытием российско-польской границы
2016-02-10 13:41
Дальнобойщик из России повесился прямо в фуре, не выдержав проблем с закрытием российско-польской границы
Погибший мужчина боялся увольнения и возможных финансовых проблем, связанных с простоем фуры.
Трагедия произошла в приграничном литовском городе Клайпеде, уроженец Пскова совершил самоубийство прямо в кабине фуры. Он стоял в очереди вместе с сотнями других большегрузных автомобилей, ожидая паромного нагрузки.
Российские фуры направлялись в немецкий Киль, сотни грузовиков скопились в пробке на улицы Кайрю. Отсюда начиналась очередь на переправу.
43-летний дальнобойщик очень переживал: он говорил своим коллегам, что боится проблем с начальством, хотя фура простаивала не по его вине.
Этот ажиотаж вызван тем, что на фоне взаимных санкций Россия и Польша не смогли прийти к компромиссу относительно таможенного режима.
Российские водители-дальнобойщики решили, что через Клайпеду им проще будет выезжать в Западную Европу, но паромная переправа оказалась неспособной оперативно пропускать огромный поток грузового транспорта.
Уже неделю дальнобойщики из РФ стоят здесь в очереди, ночуют, едят и спят в кабинах своих машин.