Даже врачи не понимали, что с малышами не так…но когда они получили результаты анализов, то были потрясены!
2017-10-11 21:38
Даже врачи не понимали, что с малышами не так…но когда они получили результаты анализов, то были потрясены!
23-летняя Бекки-Джо Аллен и ее жених Лиам Тирни вместе с дочерью Индианой живут в Ливерпуле, Великобритания. Пара давно планировала еще детей, и когда Бекки узнала, что беременна, все были просто счастливы.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Но впереди их ждал огромный сюрприз. Бекки с самого начала поняла, что эта беременность протекает значительно тяжелее, чем предыдущая — ее постоянно тошнило по утрам, болела голова, передает Rus.Media.
Будущие родители начали беспокоиться. Впервые отправившись на УЗИ, они уже прокручивали в голове все худшие варианты.
Но врач сообщила им новость, которая на мгновение просто выбила их из колеи. Бекки ожидала тройню: «Это была шокирующая новость в моей жизни. За всю историю наших семей у них никогда не было тройняшек — этого мы никак не ожидали».
К счастью, беременность протекала без осложнений, и все трое мальчиков казались абсолютно здоровыми. На 31-й неделе у Бекки неожиданно начались схватки.
Будущая мама не знала, каким богам молиться, когда скорая везла ее в больницу — дети были еще совсем крошечными.
В родильном отделении царил переполох — врачи боролись за жизнь недоношенных тройняшек. После срочного кесарева сечения Роман, Рокко и Рохан появились на свет. Все трое были живы, но весили всего около 1.3 килограмма.
Первые шесть недель малыши находились в отделении интенсивной терапии, пока не окрепли достаточно, чтобы отправиться домой. С первых дней все стали замечать, что тройняшки выглядят абсолютно одинаковыми.
Это было странно, поскольку врачи говорили родителям, что тройняшки рождаются разнояйцевими и сильно отличаются друг от друга. Однако в этом случае даже родителям, которые обычно без труда различают близнецов, не всегда удавалось это сделать. Врачи предложили сделать анализ ДНК .
Результат удивил всех: оказалось, что трое мальчиков были однояйцевими близнецами. Тройняшки из одной клетки — это редкое явление. Однако пока врачи разбирались с причиной сходства младенцев и с увлечением объясняли, насколько уникальной оказалось беременность Бекки, родители уже научились различать своих подопечных. «Когда они спят, то выглядят абсолютно одинаковыми.
Но у них абсолютно разные характеры. У них у всех есть родинки между бровями, но у Романа она чуть темнее, а у Рохана есть еще одна на ноге», — говорит счастливая мама.
Лиам и Бекки, конечно, мечтали о большой семье, но они не ожидали, что их семья сразу возрастет в два раза. Теперь они долго не будут знать покоя.
Но счастья не бывает слишком много. Правда?