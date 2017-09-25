Дайвер не мог понять, что от него хочет этот морской великан. Пока животное не схватила его за руку
2017-09-23 21:59
Дайвер не мог понять, что от него хочет этот морской великан. Пока животное не схватила его за руку
Эту встречу группа дайверов явно запомнит на всю жизнь.
Встреча с китовой акулой, которая является самой большой рыбой в мире, сама по себе не может не поразить, передает Rus.Media. А уж эту встречу группа дайверов явно запомнит на всю жизнь.
Когда китовая акула приблизилась к одному из водолазов, он ожидал, что морской великан просто проплывет мимо, как это обычно случалось. Но вместо этого прекрасное создание осторожно потянул его за руку.
Сначала дайвер находился в замешательстве, а его команда в свою очередь начала беспокоиться о безопасности своего коллеги. Впрочем, акула отпустила руку водолаза так же быстро, как и схватила.
Когда акула медленно проплыла мимо него, дайвер заметил, что вокруг животного была обмотана толстая веревка рыболовная, которая впивалась в его плавники. Не теряя ни секунды, дайвер достал свой складной нож и начал разрезать канат.
Спасение акулы заняло меньше минуты, но, судя по состоянию кожи животного и самой веревки, она пробыла там довольно долгое время — возможно, даже годы, которые принесли бедному созданию невероятные мучения и неудобства.
Несмотря на то, что устрашающий внешний вид и гигантские размеры этого животного способны вселить страх, китовая акула не нападает на людей — если, конечно, ей не приходится защищать свое потомство. Так что для дайверов этот великан станет отличным спутником!
Только послушайте, каким звуком очаровательный гигант благодарит своего спасителя, который наконец освободил его от ненавистных оков!
Как хорошо, что акула и дайвер в тот день встретили друг друга!