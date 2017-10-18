Дачный сезон. Советы, которые помогут сэкономить время
2017-10-17 22:22
Дачный сезон. Советы, которые помогут сэкономить время
Обрезаем многолетники.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Нужно осенью в обязательном порядке обрезать многолетние цветы или это можно будет сделать весной?
Никаких жестких правил на этот счет не существует. Срезать увядающие надземную часть многолетних травянистых растений можно как осенью, так и весной, кому как удобнее. Но практика показывает, что, приняв во внимание некоторые резоны, можно сэкономить время и облегчить себе жизнь.
Что делать с многолетниками осенью
Рекомендация
Садовые растения
Лучше обрезать
Флоксы (метельчатые и пятнистые), нивяники, лилейники, ирисы, пионы, роджерсии, купены, горцы, василистники, эхинацеи, папоротники (кочедижники, щитовники, многорядники, осмунди), гелениум, вербейники, монарды
Можно оставить до весны
Астильбы, многолетние астры, вероникаструми, высокорослые очитки, злаки (мискантуси, вейника, молинии, спартина), лиатрис,
Рекомендуется обрезать чтобы избежать самосева
Посконники, дудник, золотарника, сінеголовники, мордовники
Не трогать
Хосты, морозник, герань кроваво-красная, бадани, папоротники (циртомиум, листовики, дербянки), гейхеры, горянки (колхидская, крупноцветковая, варлийская), гравилати
7 доводов «за» и «против»
«За»
1. Все больные растения необходимо срезать осенью, чтобы они не стали источником заражения в следующем году.
2. Листья и стебли некоторых растений легче удалить в конце сезона. За зиму они становятся или слишком жесткими (гелениум), или, наоборот, волокнистыми (безбородые ирисы), поэтому весной их обрезка займет гораздо больше времени.
3. Некоторые многолетники, которые вполне могли бы украсить участок зимой, будучи срезанными, дают обильный самосев. Чтобы в течение следующего сезона не пришлось выпалывать ненужные сеянцы по всему саду, лучше обрезать их осенью.
4. Засохшие растения на клумбе кажутся привлекательными далеко не всем. К тому же среди дачников немало тех, кто не приезжает на участок всю зиму. В этих случаях переносить обрезку многолетников на весну из эстетических соображений не имеет смысла.
«Против»
5. Обрезку растений с крепкими стеблями, которые эффектно смотрятся после отцветания (вероникаструми, высокие очитки, крупные злаки и др), можно оставить на весну: покрытые инеем и припорошенные снегом они станут прекрасным украшением сада в зимнее время. Для стран с более теплым климатом список таких многолетников довольно большой: в него входят, например, монарды, эхинацеи и др.
6. Любимые многими дачниками хосты в обрезке не нуждаются. За зиму от листьев практически ничего не остается, а место посадки можно определить только по засохшим цветоносам, которые весной очень легко удалить. Причем это касается не только мелких и средних, и даже крупных сортов.
7. Травянистые многолетники с вечнозелеными и зимнезеленими листьями обрезать нельзя. Это сильно ослабляет растения и может привести к их гибели. Постепенно отмирающих старые листья удаляют по мере необходимости в следующем сезоне. Исключение составляют горянки: их лучше обрезать сразу после схода снега, чтобы листья засыхают не портили вид цветущих растений.
Срезанное – в костер!
Можно выбрасывать на компостную кучу обрезанные стебли больных цветов?
Нельзя. Возбудители инфекций, например фитофтороза или корневых гнилей, оставшиеся на стеблях и листьях, сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Отправив такие растительные остатки в компост и в дальнейшем используя его, вы просто поможете болезнетворным микроорганизмам распространиться по всему участку. После обрезки надземную часть больных растений надо подсушить и сжечь, а золу, оставшуюся можно смело использовать в качестве осенней подкормки – это хороший источник калия.
Так же удобнее совершить с очень грубыми и жесткими стеблями. Перед компостированием, конечно, можно измельчить, но если в хозяйстве нет садового измельчителя, то это займет немало времени. Гораздо проще и быстрее отправить их в костер.