Цветы для знаков Зодиака: кому какие подходят
2017-10-03 18:03
Цветы для знаков Зодиака: кому какие подходят
Древние астрологи утверждали, что на каждое растение воздействует определенная планета, поэтому каждый цветок несет в себе определенные энергетические характеристики, которые отвечают особенностям Знаков Зодиака.
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Цветы для Овнов
Овны любят быть в центре внимания, поэтому их растения, как правило, имеют высокий рост. Овен – знак огня, его растения нередко крупные, колючие, имеют красные, бордовые, розовые и оранжевыми оттенками. Растения Овна: азалия, бегония королевская, герань, гранат, гусмания язычковая, молочай блестящий, роза, эхмея сверкающая и полосатая. Эти цветы помогают Овну добиваться успеха в различных жизненных ситуациях.
Цветы для Тельцов
Телец – земной знак, материальный, устремленный к земле, стабильный, выносливый. Для Тельцов хорошо подходят устойчивые и крепкие растения, а также растения с красивыми цветами. Вот они: бегония декоративноцветущая, глоксиния, каланхоэ Блосфельда и Мангина, пеперомии, примула, узамбарская фиалка, цикламен персидский. Растения, принадлежащие к знаку Тельца призваны повышать физическую выносливость, а также направлять человека на пути к материальному достатку. Цветы Тельца – талисманы достатка.
Цветы для Близнецов
Близнецы – наиболее легкий, воздушный, переменчивый, самый подвижный знак Зодиака. Растения Близнецов обладают многочисленными, но часто небольшими или узкими листьями. Эти цветы помогут людям, рожденным под знаком Близнецов, улучшить свое физическое и психическое здоровье, очистить атмосферу в доме. Близнецы – знак дружбы, приятельских отношений. Близнецы – это и знак начального образования, поэтому его растения хорошо иметь в школе и дома как талисман успешной учебы и быстрого усвоения информации. Растения Близнецов: аспарагус (густоцветковый, перистый, спаржевидный), тилландсия, пальмы, папоротники, плющ, традесканция.
Цветы для Раков
Стихия Рака – вода, и сами растения влажные, с мясистыми стеблями и листьями. Они помогут людям, рожденным под знаком Рака, сохранить свое физическое и психическое здоровье, улучшить атмосферу в доме. Растения Рака: агава американская, алоэ, бегония Мэсона, диффенбахия прелестная, кустовидные пеперомии, фуксия гибридная. Эти цветы – обереги семейного счастья. Они охраняют семейное благополучие, устраняют конфликты и непонимание.
Цветы для Львов
Лев – огненный, требовательный знак, его растения довольно неприхотливы. Солидные, наделены красивыми листьями и цветами, все растения Льва в наибольшей степени полезны для людей, рожденных под этим знаком. Они необходимы дома или на работе Львам для поддержания эмоционального и физического тонуса, для очищения энергетики вокруг них. Лев и управляющее им Солнце в астрологии связаны с творчеством и высокими чувствами, настоящей любовью. Каждое из растений этого знака можно выращивать дома как талисман для успешного творчества и счастья в любви. Растения Льва: акалифа щетинистоволосистая, бальзамин, гардения, герань, калла, кальцеолярия гибридная, камелия японская, китайская роза.
Цветы для Дев
Земная Дева наделена многими сильными растениями. Среди них есть вьющиеся лианы, растения с гибким стеблем и выпускающие воздушные корни. Все цветы Девы скрывают в себе энергию для поддержания хорошего эмоционального и физического тонуса и очищения энергетики жилища. Любое из растений этого знака можно иметь дома в качестве талисмана для поддержания здоровья и развития способностей разума. Цветы Девы: аукуба японская, драцена отогнутая, монстера, роициссус, сингониум, сциндапсус, филодендрон, циссус.
Цветы для Весов
Растения Весов имеют красивые цветы и плоды, пестро раскрашенные листья, крепкие стебли позволяют им держаться прямо. Растения Весов способны принести большую пользу не только людям, рожденным под этим знаком. Из многочисленных полезных свойств, присущих растениям Весов, выделим два универсальных: влияние на партнерские отношения и помощь в формировании вкуса. Растения Весов – обереги партнерских отношений, деловых, брачных. Они способствуют и развитию эстетического понимания красоты. Вот эти представители флоры: азалия, ананас, гелиотроп гибридный, гибискус, гортензия, зигокактус усеченный, камелия, кротон, перец стручковый, фатсия японская, хризантема мелкоцветковая.
Цветы для Скорпионов
Скорпион – знак водной стихии. Его растения насыщены влагой и имеют колючки. Коварный Скорпион покровительствует и насекомоядным растениям, правда, их выращивать дома трудно. Растения Скорпиона подходят не только Скорпионам, но и всем, кто считает, что наделен способностями к телепатии, вещим снам и желал бы достичь в этих направлениях совершенства. Понимание скрытых космических процессов, осознание невидимых факторов, влияющих на существование, — вот та сфера, в области которое помогают реализоваться растения этого знака. Это растения: агава, алоэ, гинура плененосная, каланхоэ, олеандр обыкновенный, кактусы, фаукария тигровая, эхмея.
Цветы для Стрельцов
Стрелец – знак духовного устремления к иным мирам. Поэтому среди растений много высокорослых или вытянутых вверх свои цветоносы. Растения Стрельца часто крепкие, с обильным цветением, оригинальные. Стрелец управляет темой заграницы, далеких путешествий, поэтому его растения развивают в человеке качества, необходимые для путешествий, усиливает влечение к культурам других стран. Растения Стрельца: бонсаи, кливия киноварная, сансевиерия трехполосная, тетрастигма Вуанье, цитрусовые, Шеффлера. Представителям этого знака нежелательно выращивать дома алоэ, кактусы, кальцеолярию, папоротники, перец стручковый, плющи. Так как они могут блокировать свободолюбие и творческое начало Стрельца.
Цветы для Козерогов
Растения Козерога наделены строгой формой, устойчивым характером, поэтому у многих из них прямой, крепкий стебель, иногда колючки. Козерог нетороплив, поэтому есть под этим знаком очень медленнорастущие растения. Растения этого знака – обереги карьеры. Знак Козерога заведует сферами работы, социального положения человека, поэтому все растения Козерога можно иметь дома или в офисе как талисман для успешной работы. Растения Козерога: драцена деремская и душистая, лавр, ливистона, литопсы, толстянка серебристая, фикус Бенджамина, фикус каучуконосный, юкка.
Цветы для Водолеев
Водолей – знак идей, изобретений, открытий, поэтому его растения могут служить талисманами для новаторской деятельности. Любые растения Водолея стимулируют людей к поиску новых, нетрадиционных решений в любых сферах жизни. Растения этого знака нередко имеют необычный, уникальный вид. Среди них: абутилон, драцена Годсефа, крестовник, рео пестрое, маранта, молочай прекраснейший.
Цветы для Рыб
Рыбы — знак божественного служения. Водная стихия наделила Рыб аквариумными, терраріумними и похожими на водоросли наземными растениями. Некоторые из них обладают душистым запахом или красивыми цветами. Растения знака Рыб предназначены для развития духовности, отрешения от мирской суеты. Это аквариумные растения, платицериум, толмия, герань, гиацинт, орхидея, сингониум, толстянка плауновидная, алоказия, хелксина, циперус папирус.