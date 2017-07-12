Цвет этого дерева поможет избавиться от так называемого кашля курильщика
Медики доказывают: цвет липы обладает противовоспалительным, противовирусным и противоопухолевым действием, а также мощные антиоксидантные свойства. Поэтому в целом это сырье способствует предотвращению преждевременного старения организма, пишет zdorovia.com.ua.
При том специалисты назвали рецепты, которые помогут избавиться от многих проблем со здоровьем:
– Если у вас болят суставы, делайте компрессы из марли, сложенной в несколько слоев и смоченной в настое липы.
– В период обострения мочекаменной болезни помогает такой рецепт: 2 столовые ложки липового цвета залейте 2 стаканами горячей воды, прокипятите в течение 10 минут. Пить на ночь по 2 стакана.
– Если вы бросили курить, но все еще беспокоит кашель, воспользуйтесь следующим рецептом: липовый цвет и траву мать-и-мачехи смешайте поровну, тогда 1 столовую ложку сбора залейте стаканом горячей воды, доведите до кипения и дайте остыть. Пить следует ежедневно по стакану утром и вечером, пока кашель не пройдет.
– Липовый чай поможет устранить нарушения менструального цикла. После 45 лет женщинам следует раз в полгода в течение месяца по утрам выпивать стакан такого напитка, тогда климакс наступит гораздо позднее и пройдет легче.