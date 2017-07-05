ЦСКА – Вииторул смотреть онлайн прямая трансляция матча 5 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча ЦСКА – Вииторул 5 июля в 14:00 по московскому времени.
Ставки, коэффициенты и прогноз на матч ЦСКА – Вииторул прямая трансляция, который состоится 5-07-2017, в рамках товарищеского матча предлагаем вам смотреть прогноз на эту захватывающую игру.
Прогноз на матч ЦСКА – Вииторул
5 июля в 14:00 в товарищеском матче московский ЦСКА сыграет с румынским Вииторулом.
ЦСКА по итогам прошлого сезона стал вице-чемпионом России, в 30 поединках команда набрала 62 очка, при разнице мячей 47-15. На трансферном рынке «армейцы» этим летом привычно ведут себя пассивно, не делая громких подписаний, и не продавая игроков. В рамках подготовки к новому сезону ЦСКА провёл два матча, проиграл Штурму 1:2 и победил Партизан 3:0.
Вииторул чемпион Румынии сезона 2016/17, команда выиграла финальную пульку с 44 очками и разницей мячей 12:8 и готовится стартовать в Лиге Чемпионов. Особой активности румыны на трансферном рынке, как и россияне не проявляют, собираясь в матчах Лиги Чемпионов проявить свои лучшие качества и перейти в более сильные и денежные чемпионаты. Летом Вииторул провёл уже две игры, победил Целе 3:2 и сыграл вничью 2:2 с Алуминием.
Ранее клубы не встречались, этим летом обе команды провели по 2 матча и во всех встречах пробивали тотал матча. Поэтому и в очном противостоянии, думаю стоит ожидать забитые голы в исполнении обеих команд. А это значит что в очередной раз в это межсезонье в поединке россиян и румын будет забито минимум два мяча. Ставка: ТБ2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым