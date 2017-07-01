ЦСКА – Партизан смотреть онлайн прямая трансляция матча 1 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча ЦСКА – Партизан 1 июля в 13:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч ЦСКА – Партизан
1 июля 2017 года в 13:00, состоится очередной международный товарищеский матч, в котором российский ЦСКА сыграет против сербского Партизана.
Пока что московский ЦСКА после своего непростого сезона успел провести 1 контрольный матч из запланированных 3-х. Вице-чемпион России на сборах встречался с австрийским Штурмом. Погода 24 июня тогда стояла не из приятных, была большая жара. Тем не менее Ганчаренко выставив на игру наполовину основной состав добился забитого гола уже спустя 12 минут после стартового свистка. Соперник привыкший больше к местным климатическим условиям, во-первых, играл против «армейцев» уже 4 товарняк, а во-вторых, далеко не резервом. В итоге 2:1 поражение ЦСКА и следующим соперником станет Партизан.
В свою очередь сербский клуб Партизан отличился в последнем сезоне очень хорошей игрой, которая в конечном итоге была вознаграждена двумя титулами (чемпион Сербии и обладатель кубка). Несмотря на это Партизан не совсем удачно стартовал на предсезонной подготовке. Соперником «красной звезды» стала сербская Младость. Партизан выставив на игру далеко не основной состав за это и поплатился, проиграв со счетом 1:0.
Матч в субботу между ЦСКА и Партизаном станет 3-й в истории очного противостояния этих команд. До этого команды встречались в ЛЕ в 2005 году. Тогда поединок в Сербии завершился вничью, а в России сильнее был ЦСКА 2:0. Думаю, Ганчаренко, получивший, по его словам, «пищу для размышлений» сделает нужные изменения и ЦСКА выиграет. Ставка: П1Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым