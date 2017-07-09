ЦСКА-Краснодар смотреть онлайн прямая трансляция матча 9 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча ЦСКА-Краснодар 9 июля в 13:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч ЦСКА-Краснодар
9 июля в 13:00 в товарищеской игре встретятся две российские команды ЦСКА и Краснодар.
ЦСКА по итогам прошлого сезона стал серебряным призёром первенства России, и готовится стартовать в Лиге Чемпионов этим летом. Армейцы привычно ведут себя спокойно на трансферном рынке, не сделав ни единого громкого подписания. В то же время команда Виктора Гончаренко уже во всю играет контрольные поединки, сыграв уже три матча: поражение от Штурма 1:2, и две виктории Партизан 3:0 и Вииторул 4:2. Атака москвичей на уровне, а вот оборона пока надёжностью не отличается.
Краснодар по итогам прошлого чемпионата занял 4 место с 49 очками в активе и готовится к старту в Лиге Европы. В отличие от ЦСКА краснодарцы активно работают на трансферном рынке, продав 7 игроков и подписав 6 футболистов. Из ушедших из коллектива стоит отметить двух хавбеков Марата Измайлова и Вандерсона, которые не вписываются в новую команду. В то время как из подписаний практически все игроки под основу: Шишкин, Ристич, Янбаев, Абаев и молодой форвард Масиэл. Летом «быки» провели 5 товарищеских игр, одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью, забив 14 и пропустив 2 мяча.
ЦСКА и Краснодар команды приблизительно равные, в прошлом сезоне в чемпионате России они дважды сыграли вничью 1:1. Думаю в контрольной игре они также сыграют результативно, тем более этим летом всегда показывают хорошую игру в атаке. Ставка: ТБ2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым