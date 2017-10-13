CNN обвинил Россию в использовании покемонов против США
2017-10-13 08:38
CNN обвинил Россию в использовании покемонов против США
Журналисты самого влиятельного телеканала провели расследование и выяснили, что Россия дестабилизирует внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки.
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Еще не стихли упреки в адрес Кремля, который вмешивался в американскую предвыборную кампанию, как CNN обвинил Россию в использовании покемонов против США, передает Rus.Media.
Журналисты самого влиятельного телеканала провели расследование и выяснили, что Россия дестабилизирует внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки, связанную с межрасовими столкновениями, с помощью все еще популярной игры Pokemon Go. По мнению телеканала, акция «Не стреляйте в нас», которая направлена против полицейского насилия, подпитывается відеофактами, изложенными в Сеть ловцом покемонов.
Далее CNN рассказывает о том, как охотников на фантастических зверушек специально направляют к местам, где полицейские проявляют насилие в отношении афроамериканцев. Потом предлагают своих ведущих покемонов называть именами погибших от рук копов чернокожих. Журналисты утверждают, что эту кампанию инициирует структура Internet Research Agency, которая связана с Кремлем.