Цирроз печени диагностируют даже у тех, кто не злоупотребляет алкоголем
50-летний англичанин Тони Окли всегда считал себя здоровым человеком. Он выпивал только пиво по выходным, регулярно посещал спортзал, следил за весом, давлением и уровнем холестерина. Но врачи констатировали у него неизлечимую болезнь печени. “Как это возможно? – возмущался Тони в кабинете врача. – Разве я алкоголик?”
Оказывается, для того, чтобы заработать жировой гепатоз совсем не нужно злоупотреблять спиртным. Это болезнь печени неалкогольного происхождения. Большинство ее жертв потребляют крепкие напитки умеренно, а где-кто вообще не пьет. Основным фактором риска является лишний вес. Речь, прежде всего, про внутренний жир, который обволакивает органы. Когда человек набирает вес, организм становится менее чувствительными к инсулину. А если действие инсулина снижается, то жир переходит на органы, включая и печень. Это и провоцирует развитие жирового гепатоза, что поражает печень так же сильно, как и алкоголизм.
Впоследствии жировая оболочка может привести к циррозу. Этот орган является жизненно необходимым, а цирроз угрожает жизни. К слову, жировой гепатоз может поразить даже внешне стройную человека, стоит набрать всего несколько лишних килограммов, пишет u-news.com.ua.