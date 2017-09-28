Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Державная» (1917)
2016-03-15 09:03
Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Державная» (1917)
Пресвятая Богородица дважды явилась во сне крестьянке Евдокии Адріановій.
15 марта
В феврале 1917 года Евдокия услышала слова Богородицы: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять — пусть молятся». А еще через несколько дней она видела белый храм и в нем восседавшую величественную Жену. Крестьянка решила разыскать увиденную во сне церковь. 2 марта (15 марта по новому стилю) в селе Коломенском близ Москвы она узнала в храме Вознесения Господня ту самую, приснившуюся ей, церковь. В результате усердных поисков, предпринятых вместе с настоятелем храма, в церковном подвале была найдена большая темная икона Божией Матери — это и был явленный Евдокии образ. Икона сразу же стала почитаться как чудотворная, с нее делали многочисленные списки, ее приглашали для совершения молебнов во все окрестные села, во многие обители, храмы, на заводы и фабрики по всей Москве.