«Чушь» мэра, уникальный линейный ускоритель и убийство егеря: главные события среды
06.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Чушь» мэра: Атрошенко благословил дорожные работы под дождем. А также миллионы – на выход: мэр готовится к 2018 году.
Снесут или оставят: черниговцев беспокоит судьба братской могилы в центре города.
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