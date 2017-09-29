Чума свиней, спортивный владыка и ликвидация интернатов: главные новости четверга
Четверг начался бодро – с новости о том, что владыка Евстратий бегает по утрам кросс.
Кстати, черниговский фотограф опубликовал невероятные фотографии черниговского стадиона.
Впрочем, не обошлось и без неурядиц. Так, в Корюковке обнаружили африканскую чуму свиней.
А еще двое корюкивчан отравились грибами.
Кроме того, в Козелецком районе произошла еще более страшная трагедия — шершни закусали женщину до смерти.
Порадовали сегодня северяне за рубежом. Уроженка Черниговщины стала сенатором в американском штате. А военно-воздушными силами в Беларуси руководит тоже наш земляк.
Кроме того, губернатор области улетел в Арабские Эмираты с целью ознакомления с производственными мощностями.
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