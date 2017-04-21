ЧТУ получит дополнительные миллионы на компенсацию перевозки льготников
21.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Депутаты Черниговского городского совета сегодня, 21 апреля, на сессии поддержали вопрос «О внесении изменений в Программу компенсации льготных перевозок отдельных категорий граждан в городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования на 2017 год». Проект решения приняли за основу и в целом 36 голосами «за». Согласно принятому решению, КП «Черниговское троллейбусное управление» дополнительно получит 19350000 гривен. В целом же для обеспечения реализации Программы предусматривается выделение 54,5 млн грн, из них на электротранспорт – 49 млн грн и на автотранспорт – 5200000 грн. Но, как сообщалось ранее, руководитель ЧТУ Дмитрий Лавренюк признался, что на все неполадки выделенных денег все равно не хватит.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым