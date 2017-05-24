Чтобы не побила «черниговская банда»: в Черниговской ОГА собралась спецкомиссия
24.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
После резонансного избиения черниговских школьниц девушками-подростками при Черниговской ОГА была создана специальная комиссия. Сегодня, 24 мая, проходит первое заседание. Возглавляет эту комиссию заместитель председателя – руководитель аппарата ОГА Наталья Романова. Она и ознакомила присутствующих о первых предприняты шаги на пути к преодолению подростковой агрессии и жестокости. «Мы постоянно проводим тренинги. Язык ненависти – это не наш язык. Также мы раздаем детям книги и учим как защитить себя », – отмечает Наталья Романова. По мнению чиновников, именно эти методы позволят решить проблему.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым