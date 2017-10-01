Чтобы печень была “в форме”
Печень является важнейшим органом, который выполняет более 400 функций в организме. А основная функция — очищать организм от токсинов.
Другие важные функции — это выработка желчи (соединение, которое помогает пищеварению), регулировка гликогена, производство гормонов, разложение эритроцитов, синтез белка плазмы. Также в печени хранится много важных витаминов и минералов, таких как витамин А, витамин D, витамин B12, витамин K, железо и медь.
Не секрет, что именно печень чаще всего “засоряется”. Люди, которые хорошо знают о важности печени, стараются жить более здоровым образом жизни, который основан на органических продуктах, чистой воде, регулярных физических упражнениях и использовании нетоксичных средств личной гигиены и чистящих средств.
Однако иногда даже этого недостаточно, потому что каждый день мы подвергаемся воздействию большого количества токсинов. Многие факторы, такие как загрязненный воздух, загрязненная почва и вода создают серьезный риск для нашего здоровья, и мы ничего не можем сделать для их контроля.
Когда в печени слишком много работы в течение длительного периода времени, она начинает функционировать ненадлежащим образом, и вместо того, чтобы вымывать токсины из организма, печень накапливает их в жировой ткани, где они остаются, пока функция печени не улучшится, и можно будет их удалить.
Вот симптомы перегруженности печени, которые подает сайт fithacker.ru:
– Хроническая усталость
– Головные боли и мигрень
– Тревога и депрессия
– Негативные эмоции
– Хронический суставной или мышечной боли
– Боль в животе
– Проблемы с пищеварением жиров
– Аллергии
– Вздутие живота, запор, диарея
– Гормональный дисбаланс и внезапное увеличение веса
– Угревая сыпь или другие проблемы кожи
– Неприятный запах изо рта
– Чрезмерная потливость
Поэтому, чтобы печень всегда была “в форме”, следует, прежде всего, следить за питанием.
1. Избегайте переработанных продуктов.
2. Ешьте сбалансированную диету, комбинируя целые продукты, высококачественные животные и растительные белки, проросшие зерна, ферментированные продукты, сырые орехи и семечки.
3. Устраните масла, которые вызывают воспаление — рапсовое, кукурузное, соевое, подсолнечное.
4. Пейте много чистой воды.
5. Увеличьте потребление здоровых целебных жиров, таких как кокосовое масло, льняное или конопляное масло.
6. Получайте достаточное количество клетчатки – не менее 35 г в день.
7. Избегайте очищенных сахаров, таких как коричневый/белый сахар, тростниковый сахар.
8. Не употребляйте фруктозу свыше 20 г – 25 г в день: агаву, глюкозо-фруктозы (кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы) или фрукты с высоким гликемическим индексом
9. Ешьте больше листьев зеленого цвета из-за их высокое содержание магния, витамина С и витамина В.
10. Употребляйте аминокислоты на основе животных и росинних продуктов: бульон, курица и яйца, сырой шпинат, петрушка, капуста, свекла.
11. Ешьте продукты, богатые на серу, такие как яйца домашних кур, брокколи, брюссельскую капусту, чеснок, лук, спаржу и капусту.
12. Употребляйте артишок-это овощ защищает и поддерживает функцию печени, увеличивая производство желчи. Его большое количество волокон хорошо подходит для детоксикации и снижает уровень плохого холестерина.
13. Используйте куркуму
Куркумин, активный ингредиент в куркуме, хорошо известный своими многочисленными преимуществами для здоровья, такими как помощь ферментам, которые отвечают за удаление канцерогенов. А также вызывает регенерацию пораженных клеток печени из-за его мощных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.
14. Защищайте печень с помощью расторопши
Это, вероятно, лучшее растение для печени. Она содержит силимарин, который является активным компонентом, известным своими мощными противогрибковыми, антивирусными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это удивительное растение защищает клетки печени от повреждений, которые могут быть вызваны вирусами, токсинами, алкоголем и лекарствами.