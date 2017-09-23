Чтобы новый рабочий день прошел без стрессов, важно придерживаться одного правила
23.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Американские ученые из университета Пенсильвании установили, что лучше всего начинать рабочий день в 10 часов. В опросе приняли участие более 120 тысяч американцев.
В результате выяснилось, что для человека очень важен режим сна. В среднем, современный житель США может выделить для сна всего 6 часов в день, потому что рабочий день приходится начинать рано утром, примерно в 6.00. Работоспособность такого человека значительно снижена в сравнении с теми сотрудниками, кто приступает к
труда в 10 утра.
Ученые подсчитали, что если перенести начало трудовых будней на несколько часов позже, то это позволит продлить сон до 7 — 8 часов в день. Именно такая его продолжительность считается оптимальной.