Чтобы не опоздать: ученые обнаружили 4 симптомы ранней стадии рака
2017-06-18 17:42
Чтобы не опоздать: ученые обнаружили 4 симптомы ранней стадии рака
Если человек не проходит регулярные медицинские осмотры, то она обнаруживает, что больна раком только на последних стадиях заболевания. До этого момента раковые клетки могут распространиться по всему организму, и лечение, скорее всего, уже не даст никаких результатов. Однако заметить признаки смертельной болезни можно гораздо раньше, уверены ученые из США.
Врачи зачастую говорят, что формирование злокачественной опухоли происходит латентно, то есть без каких-либо видимых признаков. Но у представителей Американского онкологического общества существует свое мнение по этому поводу.
Они обнаружили четыре симптомы ранней стадии рака. И если вы обнаружили у себя хотя бы один из них, говорят специалисты, то с визитом к врачу затягивать не стоит.
Прежде всего обратите внимание на то, как часто вы испытываете чувство усталости. При современном ритме жизни переутомление является частым явлением, однако если вас постоянно клонит в сон, без видимых на то причин – стоит задуматься. Ученые считают, что повышенная усталость и сонливость могут быть признаками рака желудка, толстой кишки и лейкемии.
Еще один сигнал о нездоровый организм – беспричинная потеря веса. Конечно, если человек всегда мечтала выглядеть стройнее и килограммы стали сами по себе идти, скорее всего, она обрадуется. Но вес не может уменьшаться при привычном образе жизни. Вы не будете худеть, не придерживаясь определенной диеты или занимаясь спортом. Потеря веса может быть признаком рака желудка, поджелудочной железы, пищевода, легких.
Слегка повышенная температура, которая долго не проходит, тоже может свидетельствовать о появлении в организме раковых клеток. Слабый жар (от 37,6 до 38,2 C0) – один из самых явных и в то же время важнейших признаков рака. Это не только симптом инфекции, но и таких заболеваний, как лимфома и лейкемия.
А такая разновидность рака, как оральный (рак горла, пищевода и языка), можно заметить по боли в горле, постоянной охриплости, проблемам с глотанием, по утрам на губах, которые долго не заживают. Приведенные симптомы являются самыми яркими признаками розвиваючогося рака, но и любые другие резкие соматические изменения могут быть тревожным сигналом состояния вашего здоровья.