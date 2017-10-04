Чтобы не допустить распространения кори в Украине, непривитых детей не допустят к обучению
Такие экстренные меры безопасности введен в трех областях Украины – Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской
В связи со вспышкой кори Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения инфекции. Следовательно, в трех областях с наибольшим числом заболевших – Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской – дети, не получившие прививки от кори, не допускаются к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, сообщает МИНЗДРАВ.
На начало сентября в Украине зарегистрировано 1627 случаев кори, двое детей в Одесской области умерли. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев) и Тернопольской (70 случаев), и львиную долю захорілих составляют именно дети. Так, в Ивано-Франковской области заболели 591 детей (79% от всех заболевших), в Одесской – 389 детей (66% от всех заболевших) и Тернопольской – 57 детей (81% от всех заболевших). Обычно болеют те, кто не был вакцинирован против кори.
Ситуация с корью вызвала беспокойство Правительства, и на совещании у Вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко было принято решение о недопущении детей, которые не имеют прививки против кори, в учебные заведения в трех областях с наибольшим количеством заболевших в период вспышки заболевания до того момента, пока они не получат все нужные дозы вакцины по календарю.
Поэтому МИНЗДРАВ призывает родителей во всех областях Украины вакцинировать детей, чтобы уберечь их от этого опасного заболевания. Для защиты от кори, согласно календарю прививок в Украине, необходимо получить две дозы вакцины КПК. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (производства Глаксосмиткляйн, Бельгия), уверяют в МИНЗДРАВЕ, имеющаяся во всех областях в достаточном количестве.
Вниманию родителей детей в возрасте от одного до девяти лет – если вы пропустили первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение и сделайте бесплатное прививку как можно скорее. Тем детям, которым скоро исполняется 1 год или 6 лет, важно сделать прививки по календарю прививок. Вакцинироваться рекомендуется также и взрослым, которые не имели прививки против кори, купив вакцину за собственный счет.