Чтобы доказать первенство, Сухопутные войска проснулись в 3 утра (Фото)
Активные действия артиллерийских подразделений начались в 3 часа утра, когда по сигналу тревоги две конкурсные батареи получили тактическое задание и выдвинулись в указанные районы.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север».
Во время тактической номинации подразделения в составе батареи показывали комиссии свои умения, слаженность действий, готовность к выполнению задач огневого поражения противника в условиях современного боя, применение вооружения и военной техники в составе артиллерийского подразделения и тому подобное.
Оценке также подлежали морально-боевые и психологические качества, воинское братство и физическая выносливость бойцов. Тактической номинации предусматриваются действия подразделений как днем, так и ночью.
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